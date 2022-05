Tu horóscopo diario: lunes 23 de mayo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 23 de mayo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un buen comienzo de semana en tus asuntos laborales y mundanos, con una mañana en donde todo va a salir tal y como lo tienes previsto, aunque quizás el día se te complique un poco más por la tarde, ya sea en el mismo trabajo o después de él, cuando estés junto a tus seres más queridos.

Tauro

La semana va a empezar bastante bien para ti, sobre todo en lo que se refiere al trabajo y los asuntos financieros. Va a ser un día genial en el caso de que tengas que tomar alguna importante decisión o correr algún riesgo importante en esos ámbitos y sin duda vas a tomar las decisiones más correctas.

Géminis

Alguien a quien un día ayudaste con generosidad ahora te va a ayudar a ti y te sacará de una situación difícil o te proporcionará las armas para que tu mismo puedas salir de ella con éxito. El amor que has entregado sin esperar recompensa ahora regresa a ti rebosante de frutos y agradecimiento.

Cáncer

Tienes la suerte a tu lado, pero no la vez porque tú la buscas muy lejos, remontando áridas montañas y aterradores pantanos de arenas movedizas. Pero ella viaja siempre a tu lado diciéndote siempre "aquí me tienes", "estoy contigo". "coge mi mano". Y un día inesperado se abrirán por fin tus ojos.

Leo

No te obstines y agotes tus fuerzas en cosas que en realidad no merecen la pena. A veces deberías actuar más con la cabeza y no entregarte tanto a tus impulsos. Te estás abriendo con mil esfuerzos un camino que no te llevará a nada o a en todo caso a mucho menos de lo que anhelas en tu corazón.

Virgo

A menudo te agotas luchando por cosas de muy poca importancia o te pierdes en inmensidad de detalles dejando de lado lo principal. Y precisamente hoy existe el peligro de que tengas un día marcado por estas características, a no ser que estas breves líneas te ayuden a recapacitar y evitarlo.

Libra

Hoy debes tener los ojos bien abiertos porque tendrás que tomar una decisión en tu trabajo y para ello elegir entre dos posibilidades, pero debes fijarte bien y mirar el asunto muy a fondo porque hay peligro de que elijas la peor. No te dejes llevar por las apariencias o por lo que más te apetece.

Escorpio

Una excelente influencia de Venus hará que hoy tengas un día muy bueno en los asuntos del corazón y con aquellos que más quieres, quizás te lleves incluso alguna sorpresa que no estaba en el guion o te comuniquen alguna noticia realmente genial. También tendrás una alegría en el trabajo.

Sagitario

Te esperan momentos de alegría y felicidad en este lunes que a ti te va a parecer un día de fiesta. Te levantarás feliz y fácilmente verás todo de color de rosa, pero aunque no fuera así y te levantes con cara de pocos amigos, algo va a ocurrir en el día que llenará tu semblante de luz e ilusión.

Capricornio

Comenzarás el día con ilusión y buen ánimo, pero según avancen las horas las cosas poco a poco se podrían torcer. Tú vas en pos de una serie de objetivos, pero te aguardan sorpresas y muchos de tus planes se van a desbaratar, por eso hoy te convendría estar preparado para lo inesperado.

Acuario

Hoy te espera un día bastante bueno en el que las cosas se pondrán en la dirección que tú deseas, especialmente en asuntos laborales y financieros. Una sutil suerte estará a tu lado y tus esfuerzos serán coronados por el éxito, ya sea ahora o más adelante. Además, recibirás una buena noticia.

Piscis

Está muy próximo a terminar un gran calvario que te ha acompañado desde hace ya mucho tiempo. Tus oraciones han sido escuchadas y el destino te librará de una gran adversidad de una forma tan sencilla como te metiste en ella. Pronto recibirás una ayuda tan poderosa como inesperada.