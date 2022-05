María Patiño y Antonio David Flores se verán las caras en los juzgados esta semana

La periodista María Patiño y Antonio David Flores se verán esta semana en los tribunales a raíz de la demanda por difamación que el excolaborador de Sálvame puso a la presentadora, que aseguró que había sido él mismo quien había colgado en Málaga los carteles en los que se le llamaba maltratador. Tal y como ha desvelado esta semana Diego Arrabal en su canal de Youtube, "el jueves, María Patiño se sienta delante de Antonio David Flores para que le demuestre ella a él que ha visto cómo pegaba él los carteles".

El sonado incidente ocurrió tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, cuando se acusó a Antonio David de "maltratador" en una gran cantidad de carteles que aparecieron en Málaga, ciudad en la que reside junto a su familia.

La periodista indicó entonces en el programa Socialité, asegurando que había accedido a los documentos judiciales, que "Antonio David era la persona que colgaba esos dos o tres carteles para señalarlo como maltratador".

El que fuera tertuliano de Viva la vida ha mandado ahora un recado a María Patiño: "Te recomiendo que cojas la grabación esa que dices que viste, que vayas al juzgado de Madrid con la cinta debajo del bracito el próximo jueves día 26".

Arrabal no se ha quedado ahí y ha seguido hablando de Patiño. "Espero que tenga pruebas, porque si no tiene pruebas, espero que se haga justicia. Esto es muy grave, no es ninguna tontería. Es el momento de poner ya freno a todo esto", ha sentenciado.

Tras las afirmaciones de la presentadora, Rocío Flores salió en defensa de su padre y anunció que se tomarían medidas legales y el propio Antonio David Flores retó a Patiño para que probase sus acusaciones.

"Estoy esperando que enseñes aquella documentación que dijiste que ibas a mostrar a la audiencia sobre la pegada de carteles. Aquel vídeo en el que se supone que se me ve pegándolos. Aquella acusación de que había utilizado a mi propia hija para que pusiese una denuncia falsa en mi nombre", dijo entonces el ex guardia civil.