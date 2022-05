El PP consolida el papel de Ayuso como ariete ideológico, avala a los portavoces de Casado y culmina la renovación de su nueva estructura

El PP repartirá los papeles para atacar a Pedro Sánchez por dos flancos: el económico y el ideológico. Alberto Núñez Feijóo, como ha quedado patente en sus primeros 50 días al frente del partido, capitaneará la primera. Isabel Díaz Ayuso será el ariete ideológico, liberada para ejercer el cuerpo a cuerpo en la lucha de credos contra la izquierda. Las "cortinas de humo" usadas por Sánchez, según expuso el presidente popular durante la clausura este sábado del 17 Congreso del PP de Madrid. La lectura que hacen en Génova es que se trata de una pareja de ases contra un Gobierno que cada vez liga menos sus cartas.

Feijóo se centrará en consolidar al votante de centro y la papeleta desperdigada y descontenta con el PSOE; Ayuso será el caramelo como insulina contra Vox. Cerrada la grieta del congreso en Madrid que derivó en la crisis más importante que ha vivido el partido en su historia, la abdicación en Alfonso Rueda en Galicia y confirmada la continuidad de Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat, heredados de la etapa de Pablo Casado, como portavoces en Congreso, Senado y Parlamento Europeo, respectivamente, Génova anunciará este lunes el resto de las secretarías vacantes. Una vez desplegadas todas las piezas sobre el tablero, el nuevo PP se centrará en los múltiples frentes electorales. Hasta llegar a enero de 2024, la fecha límite de la madre de todas las batallas: el Palacio de la Moncloa.

"El PP es un máquina del PP imparable"

"Madrid es una máquina del PP imparable" para Feijóo y el partido en Galicia o camiño a seguir, según rezaba el lema del 18 congreso gallego del PP. Una amalgama de sensibilidades para ensanchar el electorado, porque un "un líder tiene que parecerse a la tierra a la que va a servir" y tan solo vale un partido ganador: una 'máquina' de ganar elecciones. "Mientras ganemos, seremos útiles: si no lo somos, dejaremos el sitio a otros compañeros", sugirió el sábado, un aviso a navegantes para algunos presidentes regionales sentados en primera fila. El PP va "a proteger a las máquinas" y, aunque sostienen fuentes de Génova, "las ideas no dan de comer", sí que dan votos.

Por ello y por los dos meses que han pasado desde su guerra abierta con Casado, enterrado y obviado durante todo el fin de semana tanto en imágenes como discursos; Ayuso vivió su congreso con más tranquilidad que júbilo, proyectado un relajante campo campo de lavandas en cada una de sus intervenciones. Una escena que no casó un discurso cargado de arremetidas contra el "ecofeminismo empoderado resiliente" y al "nacionalismo, al comunismo, a los populismos, al miedo, a la tiranía y a las imposiciones". También de embestidas ad hominen a Sánchez y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de quien dijo que su "único mérito" era ser "la mujer de". La flamante baronesa madrileña definió a su partido como "callejero y pandillero de plazas, terrazas, comercios, estadios o empresas". También como un "laboratorio de ideas y políticas públicas" donde la vicesecretaría de Acción Política que ostentará Jesús Moreno será "absolutamente prioritaria".

Rueda pide "huir de dogmas y discusiones"

El conato de ponencia política del PP vivió su segundo capítulo del fin de semana el domingo, durante la clausura del congreso regional del partido en Galicia donde se ratificó a Alfonso Rueda. Las palabras del sucesor de Feijóo, sin embargo, tuvieron más resonancia el viernes, durante su participación en una mesa redonda junto al resto de barones regionales: Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras, Juanma Moreno y la propia Ayuso.

Fue un discurso templado, marca de la casa en los dirigentes populares gallegos, donde enarboló la "política a la gallega" en contraste al "vivir a la madrileña" de la presidenta madrileña. "Política a la gallega es poner a Galicia por delante de todo, incluso por delante de nuestro partido, no desgastar a las instituciones, centrarse en atraer empleo", es decir, "huir de dogmas y de discusiones que no interesan", sostuvo horas antes de que Ayuso lanzara el dardito de que "no todo es economía". Rueda, eso sí, introdujo en su speech el término "liberales" y resaltó de la presidenta madrileña lo "buena persona" que era. Un piropo más para una Ayuso que salió del pabellón 6 de Ifema adulada por todo el que tomó la palabra.

"Más de Reagan que de Thatcher"

También por Cuca Gamarra, en el que fue su primer congreso regional como secretaria general del PP, que tiño su discurso con alusiones al liberalismo hasta culminar en una cita de Margaret Thatcher: "El problema del socialismo es que no se siente cómodo con la libertad". "Que se prepare la izquierda", arengó la riojana por ayusinas.

Fuentes del equipo de la presidenta madrileña, sin embargo, matizaban la referencia de Gamarra a las pocas horas de pronunciar su discurso. Porque Ayuso con quien se identifica de veras es con Ronald Reagan, cuyo liderazgo antisocialista es una de sus fuentes de inspiración. Un "liberalismo a la española" aderezado con "mucho carisma" y "humor". Su famoso "socialismo o libertad" es una reminiscencia del "arriba o abajo" de Reagan. Curiosidad: Feijóo era votante de Felipe González, enemigo político del presidente norteamericano, durante las dos legislaturas de Reagan. Otra curiosidad: Ayuso citó, sin mencionarlo, un verso de una figura literaria de la izquierda: Miguel Hernández: "Somos la España que, como el toro, se crece ante el castigo".