'La Roca' pone en apuros a Mónica Carrillo con preguntas incómodas: "No sé si puedes contestar con total sinceridad..."

Mónica Carrillo visitó este domingo el plató de La Roca. La presentadora de Antena 3 Noticias contestó a las preguntas de los colaboradores, que fueron muy incisivos con ellas e incluso pusieron en algún apuro a la también escritora.

"Mónica, no sé si puedes contestar con total sinceridad a esta pregunta, pero, ¿ves el informativo barriendo para casa o ves otros informativos distintos?", cuestionó Gonzalo Miró.

"Casi siempre veo los nuestros, pero veo otros también", reconoció Carrillo. "Los viernes, que es víspera de cuando estamos en capilla, veo a las 15.00 y a las 21.00 horas, pero también es cierto que echo ojo a la competencia".

Preguntada por la censura o autocensura, dijo. "La autocensura siempre existe en los medios y en la vida. Yo censura no he vivido. Hay líneas editoriales. Yo he vivido en total libertad en todos mis años de experiencia", aseguró.