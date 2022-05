Los Chunguitos, separados y, ahora, "distanciados": Es muy triste"

Los hermanos Salazar anunciaron a finales del pasado año que su relación profesional había terminado después de 45 años como integrantes de Los Chunguitos.

Pero no solo se ha roto la relación profesional, también la personal. Así lo reconoce José Salazar, una de las dos mitades del extinto grupo.

"Estamos distanciados, no lo puedo negar. Es muy triste, pero es así", reconoce en una entrevista en Semana, en la que compara lo que les ha pasado con lo que en su día ocurrió con Azúcar Moreno. "Muy parecido. Después de tantos años de compartir vivencias y escenarios, pasan cosas que lo rompen todo".

A pesar de todo, dice, no es rencoroso. "En mi corazón no tiene cabida el rencor. No se puede vivir tranquilo con eso dentro. Mi corazón es muy abierto y muy sincero y cuento las cosas como son".

En cuanto a los motivos de la separación, asegura que fue "por culpa de terceras personas, que se metieron por medio y metieron cizaña. Juan decidió quedarse con su manager y ya está".

Ambos han tomado caminos por separado, pero no le desea "ningún mal" a su hermano.