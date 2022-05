Un exjefe del espionaje británico dice que Putin será internado en un sanatorio en 2023

Desde que el presidente ruso Vladimir Putin decidiera la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, no han dejado de surgir informaciones acerca de su estado de salud.

Ahora, un exdirector del MI6, el servicio de inteligencia del Reino Unido, apunta a que la cosa podría ser más grave de lo que están dispuestos a admitir en Moscú.

Sir Richard Dearlove, tal y como recoge el Mirror, dice que Putin podría ser internado en un sanatorio para el tratamiento médico de personas con enfermedades crónicas para el próximo año.

Hablando en el podcast One Decision, el exjefe del Servicio Secreto de Inteligencia de Gran Bretaña dice que Putin pronto dejará el cargo para recibir tratamiento médico. "Creo que se habrá ido para 2023, pero probablemente a un sanatorio, del cual no saldrá como el líder de Rusia", dijo.

"No digo que no saldrá de la clínica, pero ya no emergerá como el líder de Rusia. Esa es una manera de hacer avanzar las cosas sin un golpe", dijo el exjefe del MI6.

Dearlove dijo que la opinión de los expertos puede estar comenzando a cambiar en Rusia, lo que podría indicar un cambio de pensamiento y actitud: "No creo que la opinión pública esté cambiando realmente todavía en Rusia, pero creo que la opinión de los expertos puede estar comenzando a cambiar", dijo.

El experto dijo que estaba "bastante impactado" al escuchar la última reacción de Putin a los planes de Suecia y Finlandia para unirse a la OTAN y especuló que "en algún lugar de la máquina hay un cambio de humor".

"Putin había dicho que mientras la OTAN no abriera bases militares en Suecia y Finlandia, que unirse a la OTAN no sería un problema para Rusia... Creo que podría haber señales de un cambio", insistió.

"Lo que estoy diciendo es que durante el próximo año, en 18 meses tal vez, algo se va a desmoronar. "No hay duda de que esta empresa ucraniana es una catástrofe", dijo Dearlove.

"La economía está en un lío, las sanciones realmente van a empezar a hacer efecto en los próximos tres a seis meses, habrá una inflación muy alta y más allá de eso, militarmente es un completo fiasco", auguró.