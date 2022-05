Abandonados

A nadie sorprende si afirmo rotundamente que Pedro Sánchez abandona a la Comunidad de Madrid. Desde los inicios de la pandemia fuimos los señalados por su Gobierno, nos negaron informes y tuvimos un estado de alarma a la carta solo para Madrid. De la pandemia pasamos al ataque a nuestras instituciones, a menospreciar los buenos resultados económicos de nuestra región achacándolos a un supuesto efecto que no existe. Nunca antes habíamos tenido un presidente del Gobierno más pendiente de atacar a la capital que de cooperar, colaborar y trabajar de la mejor manera posible entre administraciones.

Sánchez no quiere a Madrid porque Madrid es todo lo opuesto a su gestión. En Madrid se es libre, en Madrid no se suben impuestos ni se asfixia a la clase trabajadora para mantener ministerios inútiles. En Madrid el gobierno dice la verdad y no trabaja haciendo ingeniería social para mantenerse unos meses más en el poder, pactando con quienes nos quieren destruir como país. Madrid jamás será como quiere Pedro Sánchez porque Madrid quiere libertad.

Por eso, el Gobierno de Sánchez ha decidido que la mejor estrategia para reconducir la situación es castigar a Madrid. Ironías aparte, el Gobierno de España lleva meses negando lo que es de los madrileños por una simple venganza personal. Faltan decenas de comisarías de Policía Nacional y muchas de ellas se encuentran en un estado lamentable de conservación, así como cuarteles de la Guardia Civil. Se negaron a cumplir el Plan de Cercanías para Madrid del Gobierno de Rajoy y cualquiera que lo frecuente comprueba la falta que hace que se ponga en marcha. Llevan meses sin invertir ni ocuparse de las carreteras que son titularidad del Estado, sin obras de mejora para los conductores del kilómetro cero de toda España.

Y así la lista puede alargarse y eternizarse. La presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que presentará un balance con la escasa financiación del Gobierno central en Madrid. Porque los madrileños se merecen saber que el socialismo les ha abandonado.