Moreno: "No descarto una repetición electoral. Mi objetivo es gobernar en solitario"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección en los comicios del 19 de junio al frente de las listas del PP-A, Juanma Moreno, no descarta que pudiera darse una repetición electoral en la comunidad autónoma en función del resultado que arrojen las urnas el mes que viene si no logra una "mayoría suficiente" para gobernar.

"No descarto nada, podría pasar", responde Juanma Moreno en una entrevista publicada este domingo por 'El Confidencial', y sobre la posibilidad de que se produjera una repetición electoral según el resultado de las elecciones del 19 de junio.

El candidato del PP-A razona al respecto que, "si no hay un acuerdo por parte de las formaciones políticas, entonces al final nos podríamos ver obligados a ir a una repetición de elecciones", y matiza que "no es lo deseable, no es lo que yo quiero, no es lo razonable".

"Por eso digo que los andaluces tienen que meditar y tienen que reflexionar muy bien qué quieren. Tienen varias opciones. Dar una mayoría suficiente a un Gobierno de centro liberal como representa el PP en Andalucía, un Frankenstein siguiendo el modelo Sánchez, o propiciar que los populares tengamos que llegar a acuerdos que no deseamos porque no tenemos apoyos suficientes", añade.

A la pregunta de si garantiza "a sus votantes que no pactará con Vox después del 19-J", Moreno responde que puede asegurar a sus electores "que el Gobierno de Andalucía será para todos los andaluces, voten lo que voten, y cumpliendo el Estatuto de Autonomía completo".

"Mi voluntad es esa. Es un compromiso absoluto y una línea roja", asevera Moreno, quien también subraya que va a "pelear para gobernar en solitario", algo que constituye para él un objetivo "irrenunciable" que, además, cree "que se puede conseguir".

"Si conseguimos movilizar esa mayoría razonable, serena, constructiva y moderada que hay en Andalucía, lo lograremos. Si la Andalucía real sale a la calle, puedo obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario", añade el líder del PP-A en esa línea.

Moreno apunta así a la opción de sumar más que todo el bloque de izquierdas, o "incluso aproximarme a la mayoría absoluta todo lo que se pueda". "Sé que ahora mismo es prácticamente imposible porque hay mucha división, muchos partidos, pero aspiro a lograr un resultado que me permita gobernar sin ataduras", insiste el presidente del PP-A.

"Líneas rojas" frente a Vox

Sobre la posibilidad de que Vox exigiera entrar en el Gobierno andaluz a cambio de permitir la investidura de Moreno tras las elecciones, el actual presidente de la Junta aboga primero por "esperar a ver cuál es el resultado" de los comicios, "qué es lo que quieren los andaluces", que "pueden decidir si quieren un Gobierno en solitario o si quieren un Gobierno en coalición", según abunda.

También señala que "las líneas rojas del PP son gobernar para todos, para la mayoría", y "hay una serie de cosas que vienen recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía, y todo lo que viene recogido en los Tratados de Autonomía, como ha sido aprobado por los andaluces y es parte de la Constitución, no se va a negociar nunca mientras yo sea el candidato a la Presidencia de Andalucía, porque el ordenamiento jurídico no lo voy a tocar", según asevera en advertencia a posibles exigencias de Vox.

Al respecto, Moreno señala cuestiones en las que los 'populares' "no podemos estar de acuerdo" con Vox, cuando hablan "de que son euroescépticos", o que "no creen en el Estado de las Autonomías". "Por tanto, ahí estamos en contra, igual que cuando se niega una realidad como la violencia machista. No podemos estar de acuerdo cuando escuchamos a una parte de Vox que niega cosas tan evidentes como el cambio climático", continúa el líder y candidato del PP-A a la Junta.

No obstante, Moreno defiende que "Vox es un partido democrático, que cumple con la normativa vigente en la Constitución, por tanto, constitucionalista. Y, mientras cumpla con esas obligaciones como partido, merece el respeto y la consideración", apostilla.

Ofrecimiento a los consejeros de Cs

Por otro lado, Moreno insiste en valorar como "positiva" su experiencia de gobierno de coalición con Ciudadanos (Cs) en esta legislatura, y subraya que "hay buena sintonía política y personal" con los representantes de dicha formación.

De hecho, añade que le "hubiese gustado que los consejeros de Ciudadanos se hubieran integrado en la lista del PP". "Me hubiera encantado y fue un ofrecimiento. No ha podido ser y lo respeto, pero yo les hice la propuesta a todos ellos, y desde luego a mí me gustaría contar con personas que hay en torno a Ciudadanos en mi Gobierno. Creo que la fórmula PP-Cs ha sido razonablemente buena", comenta también Juanma Moreno.

A la pregunta de, si gana el PSOE, dejaría gobernar a la lista más votada, Moreno responde que "en España, tenemos que, de una vez por todas, llegar a un gran acuerdo que nos permita definir la mayoría. Ver opciones como, por ejemplo, si la lista más votada recibe un plus para tener la mayoría".

Al respecto, al ser cuestionado sobre la posibilidad de cambiar la ley electoral, Moreno señala que "para el país es bueno dar estabilidad a las instituciones y la única manera es cambiar la ley", pero se pregunta si "estaría el PSOE dispuesto". "Nosotros sí", aclara el líder del PP-A, que defiende que "lo deseable para España" sería sentarse "a negociar un cambio para que el que gane gobierne, pero con garantías".

"Ese debate hay que abrirlo de una manera serena y tomar una decisión", apunta Moreno, que también dice que sabe "positivamente" que el secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, "que representa al socialismo clásico, antiguo, viejo, no va a facilitar que gobierne en solitario".

El "error" de Bendodo sobre la España "plurinacional"

Por otro lado, en relación al concepto de España como "Estado plurinacional" que utilizó recientemente en otra entrevista el coordinador general del PP y consejero de la Presidencia de la Junta, además de portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, el líder del PP-A señala que "evidentemente sí" fue un error que "él mismo ha reconocido que cometió".

"Cuando uno está todo el día en los medios, y nos pasa habitualmente a todos los que estamos en el primer nivel, a veces cometemos errores. Cambiamos palabras, sustantivos, adjetivos o las añadimos, y se producen expresiones inapropiadas. Es algo normal en la política. Rápidamente se corrigió y creo que no hay que darle más importancia", comenta Juanma Moreno al respecto de esa expresión empleada por Bendodo.

El presidente de la Junta sostiene además que "nadie duda de la defensa que ha hecho el PP de la nación española", y apostilla que "otra cosa es que somos conscientes de que España es plural, es diversa, es singular, y eso es parte de la realidad que la hace grande".

Por otro lado, Moreno también reivindica en esta entrevista que el expresidente del PP Pablo Casado "se merece su sitio en la historia" del partido porque "disputó unas primarias, las ganó, y supuso un cambio generacional, supuso refrescar al PP y supuso un capital de ilusión". Además, señala que "va a contribuir y ha contribuido a la futura victoria" del nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Finalmente, sobre las grabaciones que se están difundiendo estos días del excomisario Villarejo, Moreno señala la "casualidad" de que "estaban guardadas y aparecen a un mes de las elecciones andaluzas". "Evidentemente, hay un objetivo, pero nosotros ya hemos pagado un alto precio por la corrupción", sostiene el líder del PP-A, que, en todo caso, pide que "quien haya metido la mano, quien haya hecho alguna irregularidad en el PP, que pague".