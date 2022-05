Isa Pantoja descarta conocer a su madre biológica: estos son los motivos

Isa Pantoja volvió a hablar de su madre biológica y explicó los motivos por los que no quiere conocerla. Durante su intervención en Sábado Deluxe, la hija de Isabel Pantoja recordó cuándo se enteró de que era adoptada. "Me enteré de que era adoptada porque mis amigos del colegio me lo dijeron", dijo.

Además, comentó cómo vivió cuando su madre biológica, Roxana Luque, concedió una entrevista en la que hablaba de ella, de cómo y por qué dio a su hija en adopción.

Una entrevista de la que la tonadillera se enteró estando en la cárcel. "Mi madre me llamó desde la cárcel cuando se enteró de que mi madre biológica había concedido una entrevista", contó Isa P.

En aquella entrevista, Roxana dejaba caer su deseo de reencontrarse con su hija, algo que no se ha producido aún, y la razón la dio Isa P este mismo sábado.

"No he hablado mucho en profundidad sobre este tema con mi madre. No sé si le fastidió, pero sí que me llamó preocupada desde la cárcel. Pienso que no debo hacerlo, porque es mi madre, siento que la estoy traicionando si la voy a conocer. Y tampoco es que salga", dijo, sincera, Chabelita.