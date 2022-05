Lydia Lozano se derrumba con María del Monte y sale llorando del plató

Las palabras de María del Monte sobre su hermano fallecido han conmovido a la colaboradora de Sábado Deluxe Lydia Lozano, que ha interrumpido la entrevista y ha tenido que salir del plató al recordar la situación similar por la que también pasó con su hermano.

"Escúchame, que llorar no es malo", le ha dicho María del Monte levantándose del asiento al ver la salida de Lozano del plató. "Claro, su hermano, también...", ha añadido al referirse al fallecimiento a causa del Covid del catedrático de Periodismo Jorge Lozano, hermano de la colaboradora.

"Estás contando lo mismo que me pasó a mí", ha dicho entre sollozos Lydia Lozano, mientras la entrevistada ha ido a consolarla.

Finalmente, la tertuliana ha regresado a su asiento en plató mientras no ha parado de secarse las lágrimas con un pañuelo.

"Llora, puedes llorar, tienes que echarlo fuera y tienes que hacer lo que me enseñó mi madre, mirar y tirar hacia delante, hay que disfrutar de lo que nos queda de vida", le ha dicho María del Monte.

"No se ha ido. El hecho de que no lo veas no quiere decir que no lo quieras ni que no lo sientas. Hay tantísimos recuerdos, tan bonitos, que el hecho de estar con una persona no quiere decir que la quieras más o menos", ha calmado Del Monte a Lydia Lozano.