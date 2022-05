Jorge Javier Vázquez desvela por qué dejaron de hablar de Mila Ximénez en Telecinco

El programa Sábado Deluxe ha recordado este sábado a la fallecida Mila Ximénez en el que hubiese sido el 70 cumpleaños de la periodista. Su presentador, Jorge Javier Vázquez, ha aprovechado además para desvelar a la audiencia cómo llevan desde el programa el duelo de su excolaboradora y por qué dejaron de hablar de ella.

"Nos seguimos acordando de ti, Mila", ha dicho Jorge Javier al mencionar a su excompañera. A raíz de ese comentario, la invitada María del Monte ha opinado lo siguiente: "Voy a deciros una cosa a todos, si me lo permitís, desde el más absoluto respeto. Creo que os habéis equivocado, y en este plató y en todos donde ha estado presente Mila, hay un antes y un después desde su desaparición".

La cantante se ha dirigido a los colaboradores del Deluxe para decirles que "no habéis gestionado bien la marcha de Mila, apenas habláis de ella en los programas y ni siquiera os emocionáis cuando ella sale en pantalla, eso desde fuera lo notamos y no está bien, ¿qué hay mejor que llorar cuando hay que hacerlo y reír cuando es el momento?", se ha referido al describir a Ximénez como "una persona muy especial".

El presentador se ha sincerado entonces con María del Monte para hablar del duelo de Mila Ximénez. "Yo creo que cada uno lo está llevando a su manera, entre nosotros hablamos muy poco de ella", ha dicho, mirando hacia sus compañeras de plató.

Según Jorge Javier Vázquez, uno de los motivos por los que no hablan de ella es "porque conocemos a sus hermanos y por respeto a ellos, tenemos esa relación con sus hermanos...". La justificación no ha convencido a María del Monte, que ha asegurado que "esa es una excusa absurda, porque hablar de alguien desde el cariño y con respeto no ofende".

"Estoy de acuerdo contigo en que nosotros gestionamos muy mal la marcha de Mila", ha coincidido el conductor de Sábado Deluxe. "De la noche a la mañana, dijimos 'hasta aquí', porque teníamos miedo de que el público se pensara en algún momento que nos estábamos aprovechando de su marcha para conseguir audiencia", ha confesado.

En este sentido, el presentador ha añadido que "el duelo no lo hemos hecho nadie y lo seguimos arrastrando", ha reconocido.