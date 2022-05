Una investigadora de la UV indaga sobre las familias 'enlazadas' para visibilizarlas y plantear políticas públicas

Mondragón decidió tratar el tema al ser ella misma divorciada, con nueva pareja y tener ambos hijos de relaciones anteriores. Su investigación se centra en las familias heterosexuales reconstituidas, al ser las más numerosas. A pesar de ser un tema "complejo", "apenas hay estudios sociológicos" en España -"es un tema nada estudiado, de hecho", sostiene- mientras que en EEUU y el Norte de Europa sí, al llevar "dos décadas de adelanto en reconstitución familiar", ha detallado en declaraciones a Europa Press.

Así, a pesar de que, por cuestiones de viudedad ha podido existir "siempre, de modo clásico" una nueva reconstitución familiar, tras una separación o divorcio se presenta un "panorama incierto" al haber una duplicidad parental y la figura del 'padrastro' o 'madrastra'. La socióloga subraya que las fuentes oficiales dan informacion de núcleos reconstituidos "pero no se mide en toda su magnitud", al no recoger, por ejemplo, datos del tiempo que pasan los hijos en los otros hogares. En este sentido, indica que en 2020 el INE recogía que el 46% de las custodias después de un divorcio o separación son compartidas.

De ahí, sostiene la necesidad de realizar estudios que tomen como referencia no solo el hogar del padre o la madre custodio, sino también el del no custodio, aplicando el concepto de "constelaciones familiares reconstituidas". "Hace falta estudios que visualicen sus características, porque puede ser que aporte uno de los dos miembros, el otro o los dos; pueden tener hijos en común o no, y conocer las dinámicas entre familiares para poder compartir un conocimiento científico y hacer propuestas orientadas a las políticas públicas", ha ejemplificado.

Además, se pretende poder realizar una estimación estadística que contribuya a una mejor contabilización de este tipo de familias residentes en España.

DIVORCIOS, EN LA MEDIA

A fecha de hoy, los porcentajes de divorcio en España se sitúan alrededor de la media europea (entre el 50% y el 60% de los matrimonios acaban en separaciones). En 2021, según el INE, la custodia compartida fue otorgada en el 41,4% de los casos de divorcio y separación de parejas con hijos, por lo que la investigadora apunta a que es previsible que este número de familias crezca durante los próximos años.

De acuerdo con los datos del censo, en 2001 en España había 234.587 familias reconstituidas, que representaban un 3,6% de los hogares formados por una pareja con hijos/as mientras que diez años más tarde rozaban el medio millón (el 6,9%), unas cifras que, segúnrecalca, "representan una estimación a la baja, ya que solo recoge datos de las personas que viven permanentemente en el hogar".

Algunos estudios estadísticos, teniendo en cuenta estos factores, estiman que el porcentaje de familias reconstituidas en España es del 12% mientras que otros sitúan este porcentaje en el 14%.

La investigadora ha diseñado específicamente para este propósito un cuestionario anónimo online para contribuir a la estimación del cálculo estadístico del número de familias heterosexuales reconstituidas residentes en España.

El objetivo es ahondar en el conocimiento de las características socio-sociodemográficas de estas familias: edad de la pareja y descendientes, número de hijos, estudios, empleo o renta, entre otros; obtener un mayor conocimiento de los modos de organización intrafamiliar y de los roles desempeñados por sus protagonistas.

"ENIGMA"

La investigadora destaca que este nuevo modo de estar en familia representa un "terreno nuevo" para sus componentes, ya que los descendientes se encuentran con figuras duplicadas de autoridad parental: por una parte, tienen a su padre y su madre y las nuevas parejas, el 'padrastro' y la 'madrasta', una circunstancia que "representa un enigma para la mayor parte de los protagonistas" y que en pcasiones "no se sabe qué rol desempeñar intrafamiliarmente hacia los descendientes aportados por sus parejas".

Una vez analizados los resultados del trabajo, la investigadora planteará propuestas de políticas públicas en el ámbito legal, institucional o económico, orientadas mejorar la calidad de vida de sus protagonistas.

