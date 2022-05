Emma García corta a Terelu en 'Viva la vida' tras un cruce de acusaciones con una colaboradora

La boda del hijo de Carmen Borrego y la ausencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiac al evento siguen dando que hablar una semana después. Viva la vida ha centrado parte del programa de este sábado en comentar lo ocurrido en Sálvame el día anterior, cuando Borrego se derrumbó por los comentarios negativos del enlace de su hijo, y Rocío Carrasco intervino con una llamada en directo para aclarar que ya había hablado con Borrego para explicarle por qué no había acudido a la boda.

Este tema ha provocado un tenso rifirrafe en el plató de Viva la vida entre dos de sus colaboradoras, Terelu Campos y Marina Esnal, que ya llevaban enfrentadas parte del programa. "Rocío Carrasco sigue realmente sin contar el motivo por el que no ha ido. Me parece que hay algo que no es muy normal", ha criticado Esnal, un comentario dirigido directamente a Terelu, íntima amiga de Carrasco.

Esnal no se ha quedado ahí y ha insistido en preguntar a Terelu: "¿Por qué no han asistido cuando ella está reconociendo que tienen una buena relación? ¿Lo vamos a saber? Porque no hay manera de enterarnos y toda España quiere saberlo. Llevamos especulando en torno a este tema una semana".

Terelu Campos, por su parte, ha reaccionado asegurando que "hay cosas más importantes que eso en mi vida, entiendo que a alguien le quite el sueño", ha dicho con ironía.

Visiblemente molesta, la hija de María Teresa Campos ha añadido: "Igual tengo que aprender del nuevo el castellano, pero acabo de decir hace un rato que a Carmen Borrego le valieron los motivos de Rocío", ha querido zanjar.

La negativa de Terelu Campos a querer opinar sobre la ausencia de Rocío Carrasco en la boda terminó por hacer que Marina Esnal perdiera la paciencia. "¿Por qué tanto misterio sobre algo que es tan fácil de explicar? 'No hemos ido por esto', 'no nos apetecía'...", ha querido saber.

El comentario ha hecho saltar a Terelu: "¿Por qué la gente tiene que dar explicaciones a gente a la que sabes que no le importas?", le ha dicho. La opinión de Terelu ha sido respaldada por gran parte de sus compañeras en plató, que justificaban que el hecho de que "hubiera habido una exclusiva de la boda no implicaba que fuera una boda pública", y que "las explicaciones privadas si alguien va o no va, se quedan en la privacidad".

Emma García ha tratado entonces de mediar en la discusión al opinar que "Rocío Carrasco no dice por qué no va porque no le ha dado la gana, punto pelota". Terelu Campos ha completado las palabras de la presentadora matizando que "Rocío Carrasco no ha dado las explicaciones públicas de por qué no ha ido porque no le ha dado la gana". "Pues debería", ha espetado Marina Esnal, tensando todavía más la situación.

Terelu ha insistido entonces que "Rocío Carrasco le ha dado las explicaciones que tenía que darle a mi hermana. Dicho esto, Rocío Carrasco no ha dado explicaciones públicas porque no lo ha hecho nunca".

En este punto, la periodista Marina Esnal ha estallado: "Bueno, ¿cómo que no lo ha hecho nunca? ¡Por favor!". Ha sido entonces cuando Terelu ha decidido responder a Esnal con un ataque personal: "Si tú crees que yo espero, después de conocer tu trayectoria profesional, que vas a decir una puñetera buena palabra de Rocío Carrasco sin conocerla, tranquila, que no lo espero", le ha dicho, en referencia a la postura que la periodista ha mostrado públicamente en redes sociales, a favor de la familia Flores-Moreno.

@terelu_campos a Marina Esnal: “si tú crees que yo espero que digas una puñetera buena palabra de Rocío Carrasco conociendo tú trayectoria, estate tranquila que no lo espero” #APOYOROCIO21M pic.twitter.com/1hwbw8MiFj — MyFusco43 (@MyFusco78) May 21, 2022

La discusión entre ellas ha tenido que ser cortada de raíz por Emma García, que ha pedido que "no se mezclasen" otros asuntos en el debate. "Estamos hablando de una ausencia, estamos hablando de unos motivos...", ha reconducido la presentadora, queriendo así zanjar la disputa entre ambas colaboradoras.