El motivo por el que no debes hacer la cama por la mañana

Cuando te levantas por la mañana, ¿es hacer la cama una de las primeras tareas domésticas que llevas a cabo? Ese es el caso para muchos de nosotros, pero los expertos ahora afirman que hay una gran razón por la que no deberíamos hacerlo tan pronto, y todo tiene que ver con nuestro sudor.

Los expertos en colchones de la empresa británica And So To Bed explican que la humedad y el sudor se acumulan dentro de nuestras sábanas cuando dormimos, especialmente en los meses de verano, recoge el Mirror.

De hecho, se estima que el adulto promedio pierde 285 ml de líquido cada noche, y una buena parte de este líquido se filtra en las sábanas, por debajo de nuestros cuerpos.

Hacer la cama por la mañana atrapa los ácaros del polvo que se han acumulado durante la noche. Estos depredadores microscópicos, que miden menos de un milímetro de largo, se alimentan de las escamas de la piel humana y prosperan en ambientes húmedos.

"Cuando dormimos por la noche, nuestros cuerpos se calientan y sudan, lo que los convierte en objetivos principales para que estos ácaros se alimenten. Dejarán excreciones que pueden provocarnos asma o síntomas similares a los de la alergia. Esta humedad y proporciona un hogar para 1,5 millones de estos bichos", dice el médico y tiktoker Karan Raj.

"En cambio, deja tu cama desordenada por un tiempo. Eso expone estos ácaros al aire y la luz solar, lo que los deshidrata y los hace morir", concluye el doctor