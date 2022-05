Avalancha de conciertos en el inicio del verano tras dos años de sequía

El primer macrofestival de este año, Primavera Sound, ha doblado fechas y conciertos y coincidirá con actuaciones en Barcelona de artistas como Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers y Rauw Alejandro, de gira por España, en el inicio de un verano con avalancha de música en vivo, tras dos años de sequía por la pandemia.

"Este año se concentran las giras de 2020 anuladas y las nuevas, y hay cierta saturación -ha reconocido el presidente de Live Nation, Robert Grima-, pero el público está respondiendo muy bien porque hay muchas ganas de música en directo y de salir".

"El año que viene todavía será más potente -ha augurado Grima-, ya que algunas bandas, sobre todo las norteamericanas, han aplazado a 2023 porque en enero todavía teníamos pandemia y ellos necesitan programar con mucho tiempo".

"De todas maneras, no va a ser un problema que no vengan algunos norteamericanos -ha añadido el presidente de The Project, Tito Ramoneda-. Hay muchísima oferta este verano".

El primer festival grande de esta intensa temporada es el Primavera Sound, que en esta edición multiplica el número de días, conciertos y espectadores.

Si antes de la pandemia ocupaba cuatro días en el Parc del Fòrum de Barcelona, ahora son doce que incluyen dos fines de semana, el primero y el segundo de junio, con más de 500 conciertos.

Sin tiempo para coger aliento, el siguiente fin de semana llega el Sónar, con The Chemical Brothers, The Blaze, Moderat, C. Tangana, Arca, Morad y Nathy Peluso, entre muchos otros artistas y grupos.

Con tantos días seguidos de festivales era imposible que ninguno coincidiera con las grandes giras que pasan por Barcelona y, efectivamente, Patti Smith estará en los Jardines Pedralbes el 16 de junio y Marc Anthony en el campo del Espanyol el día 17, ambos en pleno Sónar.

El Primavera Sound también tendrá competidores de primer orden: Dua Lipa y Pussy Riot coincidirán con su jornada de bienvenida, el uno de junio; Red Hot Chili Peppers actuará en el Estadio Olímpico cuando el festival esté cruzando su ecuador, el siete de junio; y Rauw Alejandro y Juan Magán estarán en el estadio del RCDE de Cornellà cuando el Primavera esté en su cúspide, el día once.

También llenarán estadios ese mismo mes en Barcelona Fito & Fitipaldis, Camilo y Alicia Keys, y otros escenarios importantes estarán ocupados por Pat Metheny, Wilco, Andrés Calamaro, Tom Jones, Madness y Raphael, entre muchos otros.

"No se va a notar que muchos americanos han aplazado hasta el año que viene porque hay una oferta muy extensa" -ha valorado el presidente de The Project, que como el de Live Nation cree que la quinta ola de diciembre ha sido determinante en estos aplazamientos, pero añade que también ha influido la guerra de Ucrania.

"Hay giras que no estaban anunciadas oficialmente pero que extraoficialmente se sabía que iban a venir a Europa, como las de Bruce Springsteen y Bob Dylan, que finalmente no llegaron a anunciarse y otros que han anulado, como Joe Satriani", comenta.

"Nadie dice claramente por qué anula y en muchos casos, sobre todo los que ya no se llegaron a anunciar, el elemento determinante fue que en enero todavía había restricciones, pero en otros casos ha sido probablemente la guerra de Ucrania, que les ha llevado a suspender conciertos en Moscú, Ucrania y países cercanos y ya no les sale a cuenta venir a Europa", agrega.

Realmente, no se van a notar estas ausencias porque, tras un mes de junio con conciertos cada día de la semana, va a llegar un julio igual de abarrotado, en el que la oferta de las capitales se va a ver complementada con las de las zonas de veraneo.

El primer fin de semana de julio coinciden en Cataluña el Barcelona Beach Festival, Festival Jardines Pedralbes, Vida Festival de Vilanova i la Geltrú, Canet Rock y Rock Fest, con la esperada actuación de Kiss.

Después llegarán el Cruïlla, Rosalía en el Palau Sant Jordi, Iggy Pop, Iron Maiden y los festivales de la provincia de Girona, que se alargan hasta el mes de agosto, como Cap Roig, Castell de Peralada o Porta Ferrada.

"Hemos trabajado la agenda con cuidado, afinando para que todas las bandas encuentren su público -ha explicado Robert Grima-, pero es verdad que con tanta oferta pueden sufrir los de la mitad de la tabla".