Fernando Simón: "La transmisión de la viruela del mono ha sido más alta de lo esperado"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha confirmado este sábado en Zaragoza que "la transmisión de la viruela del mono entre humanos ha sido más alta de lo esperado" al confirmar ya 30 casos positivos en España.

A la espera de más resultados de pruebas sospechosas, Simón ha querido transmitir un mensaje de calma a los ciudadanos porque "la precaución tiene que existir siempre, pero ahora mismo no hay que dar una sensación de angustia excesiva", ya que "es una enfermedad con unas características particulares y contra la que la vacuna de la viruela para los nacidos antes de 1977 protege en cierta medida".

"No es en general de las más graves ni el cuadro más frecuente", ha sostenido. "Ahora no hay información suficiente para valorar todo y tenemos que ser precavidos con dar una situación de riesgo que quizás, en unos días, cambie completamente. Eso no quiere decir que los profesionales no tengamos que estar muy atentos y nos implique un trabajo importante en cuanto a la salud", ha asegurado.

El médico aragonés ha recordado que "no se ha acabado la pandemia por coronavirus, aunque los datos sean mejores y la situación sea diferente a hace uno y dos años. No me gustaría mandar un mensaje equivocado".

"No podemos pensar en bajar la guardia por completo, aunque sí que podemos estar más tranquilos y ver que las cosas no son tan graves como antes", ha añadido.

El epidemiólogo ha comentado que "no hemos cambiado la Covid-19 por la viruela del mono" porque "no es un juego de cromos", pero hay que tener en cuenta que "a lo largo de la pandemia se ha trabajado con otros riesgos" como este, que "se han circunscrito hasta ahora a algunas zonas concretas de África Occidental".

"No se puede trasladar el mensaje de que es un problema africano, solo pertenece a tres zonas en concreto. No podemos magnificarlo más de la cuenta, aunque en Europa solo se conocían casos importados y alguna pequeña transmisión local en algunos países como Reino Unido", ha incidido el experto, que ha trasladado la información de que "se está estudiando si hay un único punto de transmisión o varias cadenas".

A la viruela del mono, que se transmite por contacto de vías respiratorias muy prolongado y cercano, "hasta ahora solo se le conoce una segunda generación de casos".

Según ha explicado, en los últimos años ha habido brotes con terceras y cuartas líneas de transmisión por lo que "vamos a ver qué pasa sabiendo que cada año se incrementa la masa de gente que está menos protegida".

Fernando Simón ha admitido que "los mecanismos de transmisión son los que son y en muchos casos no dependen de condiciones personales".