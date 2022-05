Carmen Borrego se rompe en 'Sálvame': "No me parece bien que Rocío Carrasco diga que sí iría a la boda de Alejandra Rubio"

Carmen Borrego ya no puede más y, por ello, este viernes ha acabado explotando en Sálvame tras varios días aguantando burlas e intentos de boicot de la boda de su hijo: "Me habría gustado que al menos uno de mis compañeros hubiera dicho una frase bonita de la boda de mi hijo".

"No todo puede ser una mierda. Sobre todo una cosa para mí tan importante. ¿Nadie tiene nada que decir bueno? ¿Nada? Llega un momento que claro... Yo estaba muy feliz, y me parece feo por él, porque no se lo merece. Han trabajado muchos para esa boda. Después de 5 ó 6 días con lo mismo, se te hace duro", ha lamentado en el plató.

"Todo ha sido malo, todo. Me da mucha pena mi hijo, que está de luna de miel, y está pendiente de esto", ha dicho. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la conexión en Sálvame de Rocío Carrasco, que no ha querido decir por qué faltó a la boda, pero ha dejado caer, aunque de broma, que a la boda de Alejandra Rubio, o incluso a la de Valldeperas, sí que habría ido.

"Que se le haga de menos a mis hijos, me duele en el alma. Tú puedes ir a la boda que tú quieras, pero no me parece oportuno que Rocío Carrasco haya dicho que sí iría a la boda de Alejandra Rubio, o a la de Valldeperas. Me ha sentado como un puñal", ha zanjado Borrego entre lágrimas.