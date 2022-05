El PSPV presentarà una declaració per a abolir la prostitució en el pròxim ple de l'Ajuntament de València

En un comunicat, Gómez ha indicat que fa uns mesos es va aprovar "una declaració en la qual València es constituïa com una ciutat abolicionista de la prostitució gràcies a una iniciativa del Partit Socialista de València i, per açò, és una ciutat que no entén que el PSOE s'haja quedat només a Madrid defenent una posició clarament abolicionista en la reforma de la Llei de Llibertat Sexual".

La secretària general dels socialistes ha recordat que aquesta situació es va produir després que cap grups amb representació en el Congrés dels Diputats manifestara el seu suport a incloure com delicte el proxenetisme com proposaven els socialistes.

"Cap partit s'ha sumat als socialistes per a regular com a delicte el proxenetisme quan és obvi que el proxeneta és una persona que es lucra, sotmet i s'aprofita de les dones prostituïdes i que, per tant, ha de ser tractat com a delinqüent. Per açò, en el ple de l'Ajuntament de València del mes de maig portarem una declaració perquè València reafirme la seua posició com a ciutat obertament abolicionista de la prostitució on és absolutament irrenunciable castigar el proxenetisme com un delicte", ha subratllat.

L'aprovació d'una llei que fixara l'abolició de la prostitució va ser una iniciativa dels socialistes valencians el defensa dels quals va assumir fins i tot l'ex president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, durant el 40 Congrés Federal del PSOE que es va celebrar el passat mes d'octubre en Fira València.

La posició abolicionista dels socialistes valencians va ser aprovada en el marc del congrés federal, on es va establir un compromís d'impulsar un marc legal. No obstant açò, la proposta socialista d'incloure el delicte de proxenetisme en la Llei de Llibertat Sexual que es tramita en el Congrés no va rebre el suport explícit aquest dijous de cap dels grups.

Davant aquesta situació, Gómez ha instat a tots els grups al fet que donen suport a la llei que ha presentat el PSOE per a abolir la prostitució i ha manifestat la intenció dels socialistes d'iniciar els tràmits com a Ajuntament per a redactar de manera imminent l'ordenança d'abolició de la prostitució, una proposta de la Generalitat Valenciana elaborada per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que dirigeix Gabriela Bravo.

CONDICIONS DE COMPROMÍS

Per la seua banda, des de Compromís com a soci majoritari en l'Ajuntament, la regidora d'Igualtat, Lucía Beamud, ha mostrat el seu suport a l'abolició de la prostitució, però ha advertit que la proposta del PSPV "es queda curta" i ha mostrat la disposició del seu grup a presentar-la conjuntament.

Com a condicions ha demanat incloure les derogacions de les lleis nacionals de Seguretat Ciutadana, per a evitar "la sanció a dones en situació de prostitució", i Estrangeria perquè "no tinguen por a denunciar per les devolucions en calent", a més de garantir que l'Ajuntament puga oferir itineraris alternatius per a un projecte de vida autònom. Amb tot, l'edil confia en poder arribar a un acord amb els socialistes abans del ple.