Los concursantes de 'Supervivientes' se ceban con Ainhoa Cantalapiedra tras su expulsión: "Falsa, sucia y bicha"

Este jueves la concursante expulsada de Supervivientes 2022 fue Ainhoa Cantalapiedra. La ganadora de OT se batió contra Rubén Sánchez Montesinos en una votación del público que terminó por eliminar al culturista, y otorgar a la cantante la condición de parásita para continuar en el concurso.

En una conexión con Playa Parásito, Jorge Javier mostró a la concursante unos vídeos en los que sus compañeros, muy lejos de deshacerse en elogios, opinaban sobre el paso y la relación con la artista durante su convivencia en la isla.

Comenzó Nacho Palau: "Tiene unas cosas rarísimas. Cada palo que coge pasa por delante de la cámara". A pesar de ser el primero, no fue el último "había momentos que me cargaba muchísimo, ay de verdad no la aguanto", añadía Desi.

Alejandro Nieto, Marta Peñate y Mariana Rodríguez comentaban en corrillo los intentos de pacto de nominaciones que pretendía hacer contra Mariana, "ella me decía, si yo no soy líder nominamos a Mariana", comentó Alejandro.

Aunque la concursante de Gran Canaria también valoró los dotes musicales de Cantalapiedra apodándola "Ainhoa la Cantagallos". No sin calificarla de "falseta, falsona y sucia", Marta culminó su discurso apuntando: "Se ha ido por mala, por bicha".

Una vez finalizó el vídeo Ainhoa respondió irónicamente: "¿Eso es todo?, viniendo de ellos me parece poco". A lo que Jorge Javier le preguntó si le parecían malas personas, pero la vasca respondió: "No, están concursando y tienen sus estrategias. De hecho Alejandro cuenta lo que quiere".