Govern i Generalitat firmen un acord per a finançar 1.090 vivendes a la Comunitat Valenciana

El Ministeri finançarà aquesta promoció amb 50.220.500 euros procedents dels fons NextGenerationEU del Programa d'ajuda a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients, ha explicat Sánchez en un acte a València.

Aquesta promoció es finançarà amb el Programa d'ajuda a la construcció de vivendes en lloguer social en edificis energèticament eficients, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

A través d'aquest, es finançarà el foment i increment del parc públic d'habitatges energèticament eficients destinades al lloguer social o a preu assequible, mitjançant la promoció d'habitatges de nova construcció sobre terrenys de titularitat pública, que incrementen el parc públic d'habitatge assequible, durant un període mínim de 50 anys i amb un consum d'energia primària no renovable inferior en un 20% com a mínim als requisits exigits en el Codi Tècnic d'Edificació.

Per a aquest programa, dotat amb 1.000 milions d'euros, Mitma ha transferit ja a la Comunitat Valenciana 54.105.000 euros, estant prevista una transferència addicional del mateix import a principis de l'any 2023. L'ajuda que s'aporta és de fins el 700 euros per metre quadrat de superfície útil d'habitatge amb un màxim de 50.000 euros per habitatge.

La Generalitat executarà aquesta actuació a través de l'EVha, titular de les parcel·les en les quals s'executen les actuacions objecte de finançament. Es desenvoluparà en règim de col·laboració públic-privada adjudicant-se a través d'un concurs obert la concessió d'un dret de superfície que permetrà a l'adjudicatari l'explotació en lloguer dels habitatges a preus màxims establits i a persones amb ingressos limitats, devent l'adjudicatari finançar el projecte i la construcció dels habitatges.

MUNICIPIS BENEFICIARIS

Les parcel·les, que es divideixen en tres lots que poden adjudicar-se de manera independent, estan situades en els municipis d'Alacant, El Campello, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Gandia, Silla, i València. En els pròxims mesos es preveu que puga acordar-se el finançament a través d'aquest mateix programa d'uns 1.100 habitatges addicionals a la Comunitat Valenciana.

Els habitatges finançats sota aquest marc podran ser arrendades a persones que tindran el seu domicili habitual i permanent en la vivenda arrendada, prioritzant sempre el criteri social. Estan destinades a arrendataris que no superen 4,5 vegades l'IPREM -2.605 euros mensuals- i amb condicions especials per a persones amb discapacitat i famílies nombroses.

Aquests 1.090 habitatges se sumen a les quals el ministeri ja està desenvolupant a través del Sepes a València en la Caserna d'Enginyers amb l'edificació de 438 habitatges i d'altres 600 en la Caserna d'Artilleria també en el marc del Pla d'Habitatges per a Lloguer Assequible; així com a les altres 404 habitatges de nova construcció procedents de la rehabilitació o de promocions de vivendes gràcies a 12 acords subscrits al desembre passat en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. En total, incloent les 1.100 vivendes addicionals previstes en el PRTR, que es construiran en sòls municipals, seran més de 3.600 les promogudes per Mitma a la Comunitat Valenciana.

La ministra també ha posat l'accent que el finançament d'aquesta promoció per part de Mitma es realitza amb fons del PRTR, un Pla que facilita aprovar eixa assignatura pendent de la nostra democràcia, que és la vivenda i gràcies al com permetrà disposar de 1.000 milions d'euros per a subvencionar la construcció de 20.000 vivendes en lloguer social energèticament eficients.

Les vivendes hauran d'estar acabades abans del 30 de juny de 2026 i hauran d'aconseguir un consum d'energia primària no renovable almenys un 20% inferior als valors marcats pel Codi Tècnic de l'Edificació.

Sánchez ha recordat que fa escassos tres mesos es va dur a terme el traspàs dels primers 500 milions d'euros a les Comunitats Autònomes i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla per a la construcció de vivendes socials de lloguer assequible. Es tracta de la mitat de la partida de 1.000 milions que, dins del Pla de Recuperació, es destina a aquest objectiu i que es complementarà en 2023.