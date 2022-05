Ucraïna.- La Generalitat crea un grup de treball per a la reconstrucció d'Ucraïna

El conseller d'Hisenda, Arcadi España, ha afirmat que volen "començar a pensar ja en el dia després", per a garantir que la reconstrucció social, econòmica i moral" d'Ucraïna siga "una realitat en el menor temps possible", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Després de la trobada mantinguda al costat de representants de la CEV, l'ambaixador d'Ucraïna a Espanya, Sherii Pohoreltsev, i el cònsol honorari a la Comunitat Valenciana, Pablo Gil, el conseller ha insistit que Ucraïna "comptarà amb la solidaritat i els recursos no només de la Generalitat, sinó també de tota la societat civil valenciana, que s'ha bolcat en els últims mesos per a oferir tota l'ajuda humanitària necessària".

A més, des d'aquest divendres, ha apuntat Arcadi España, les empreses valencianes exportadores als mercats de Rússia i Ucraïna, que hagen vist paralitzades o impagades les seues comandes o factures com a conseqüència del conflicte bèl·lic, poden accedir a la nova línia de finançament de l'IVF.

"L'objectiu és garantir-los la liquiditat necessària per a poder seguir fent front als seus costos, al pagament de nòmines dels seus treballadors i, en definitiva, a garantir la viabilitat de tots els negocis", ha detallat.

Segons ha dit, "el compromís del Consell és que el teixit productiu valencià no es veja afectat per l'impacte econòmic de la guerra i puga seguir generant ocupació i riquesa" i, per açò, ha recordat que totes les empreses afectades per la paralització dels fluxos comercials "tenen la seua disposició els instruments financers de l'IVF, amb els quals volem garantir la seua viabilitat i la seua activitat".

La línia per a exportadors a mercats russos i ucraïnesos està inclosa dins del programa IVF-Afin Liquidez Pyme & Autónomo i compta amb una dotació de 10 milions d'euros. A més, està destinada principalment a empreses de fins el 250 treballadors i una facturació anual inferior als 50 milions d'euros, "que són les majoritàries en el nostre teixit productiu i les que més dificultats poden tindre per a fer front als impagaments o a la ruptura d'estoc per la paralització de les vendes".

UN MILIÓ PER OPERACIÓ

Per açò, les empreses o persones autònomes podran accedir a finançament per a circulant o inversions de fins a un milió d'euros per operació, que a més incorporarà una ajuda directa de fins al 20% de l'import aprovat. "L'objectiu és que puguen cobrir l'import d'operacions que tinguen pendents, cancel·lades o impagades amb els mercats russos i ucraïnesos i que es van formalitzar fins a sis mesos abans del començament del conflicte bèl·lic".

"La invasió russa d'Ucraïna ha provocat la paralització total de les relacions comercials amb dos països amb els quals nostres empreses tenen importants fluxos de negoci i era fonamental que els garantírem des de la Generalitat el suport necessari perquè puguen continuar amb la seua activitat i tinguen recursos suficients fins que consoliden nous mercats o es recupere l'activitat en la zona de conflicte", ha apuntat España.

Les operacions, a més d'incloure una ajuda directa, tindran un termini de devolució de fins a quatre anys i un tipus d'interés de l'1%. "Volem que a més de poder accedir a instruments de finançament, aquestes empreses també compten amb el suport directe de la Generalitat, per la qual cosa hem apostat per incloure en les operacions ajudes directes que no hauran de retornar i que podran servir per a millorar la seua situació econòmica", ha apuntat España.

Actualment, i segons les dades disponibles, les empreses valencianes exporten al mercat ucraïnés més de 92,5 milions d'euros anuals, xifra que s'incrementa fins als més de 260,4 milions d'euros en el cas de Rússia, "la qual cosa reflecteix la importància de donar tot el suport necessari a aquests negocis, que constitueixen la base del nostre model productiu i que s'estan veient afectats tant pel tancament de mercats com per l'increment dels costos energètics".