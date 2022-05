Govern i Consell coincideixen en la necessitat de l'educació per a previndre les violències sexuals

Així ho han expressat la secretària d'Estat d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez, i la vicepresidenta de la Generalitat valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, després de firmar el protocol d'aplicació a la Comunitat del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat.

Les dos s'han pronunciat d'aquesta manera preguntades per la violació grupal a una xiqueta de 12 anys i la individual a una altra de la mateixa edat a Burjassot (València) que s'investiguen i per la detenció de cinc menors, d'entre 15 i 17 anys, com a presumptes autors d'aquests fets.

Rodríguez ha mostrat el seu "absolut respecte" al "procés judicial" obert i ha descartat així pronunciar-se sobre la investigació oberta per aquest cas i la causa judicial corresponent. "Mai fem valoració de casos concrets ja que és evident que cal respectar totes les investigacions", ha exposat.

Després d'açò, la representant del Ministeri d'Igualtat ha comentat que aquesta setmana, a més del succés de Burjassot, s'han conegut altres "casos que són preocupants també" com "el d'uns cambrers que havien tancat a una menor en un lavabo per a abusar d'ella sexualment" i el d'"un depredador sexual que ha abusat sexualment de més de vint-i-cinc menors" amb els quals "explicava a través d'una plataforma de videojocs".

La secretària d'Estat d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere ha destacat que "realment" s'està "davant una situació en la qual queda moltíssim treball per fer" per a evitar aquest tipus de comportaments i situacions. Ha exposat que "només l'any passat va haver-hi 17.000 denúncies per delictes contra la llibertat sexual", incloses "les violacions".

Ángela Rodríguez ha ressaltat que eixa xifra representa "només el 8 per cent dels casos". "Només es denuncia el 8 per cent de la violència sexual que hi ha a Espanya", ha afirmat, al mateix temps que ha qualificat de "molt preocupants" aquestes dades i ha assegurat que per al Govern central "la millor de les notícies" és l'aprovació la setmana vinent de "la Llei de Llibertat Sexual".

En aquest sentit, ha apuntat que el "fonamental" d'aquesta norma és que "vé a canviar la cultura sexual que hi ha" en el país. "És importantíssim que posem damunt de la taula que la cultura sexual que existeix a Espanya és una cultura en la qual no hi ha educació sexual i en la qual les dones moltes vegades són presentades com a objectes sexuals. És la cultura de la submissió", ha declarat.

Enfront d'açò, Rodríguez ha subratllat la intenció del Govern central de "posar damunt de la taula la cultura del consentiment" i ha explicat que per a açò, "de manera ferma i sòlida", és necessària l'educació sexual.

"L'educació sexual, una vegada s'aprove la Llei de Llibertat Sexual, haurà de ser obligatòria en totes les etapes educatives i també en la formació universitària", ha manifestat la secretària d'Estat, que ha detallat que ha de "incloure continguts específics dirigits a previndre les violències sexuals -ha precisat que també les que es donen en l'àmbit digital i en les persones menors d'edat".

"NOCIONS BÀSIQUES"

Rodríguez ha agregat que "no pot ser que una persona menor d'edat arribe a la seua primera experiència sexual sense una noció bàsica" que li indique "en què consistirà una relació sexual consentida".

"Creiem que han d'arribar amb nocions bàsiques sobre el consentiment i, com preveu la nova Llei de l'Avortament, amb nocions bàsiques sobre l'anticoncepció i les malalties de transmissió sexual", ha subratllat. Amb tot, ha defès la necessitat de "posar sobre la taula les ferramentes per a previndre la violència".

Per la seua banda, Mónica Oltra ha destacat que en l'Estratègia contra la Violència Sexual de la Generalitat valenciana "el primer objectiu és l'educació sexual des del sis anys en tots els anys de formació".

La responsable autonòmica ha dit que així es podrà passar de "la cultura del consum i de la baixa tolerància a la frustració sobre el desig propi" a "una cultura de la llibertat, del descobriment d'eixe desig propi, i de l'apoderament, sobretot de les xiquetes, de les adolescents, de les dones per a explorar i fer valdre el seu desig enfront del de l'altre", ha apuntat Oltra.

D'aquesta manera, ha advocat per passar "de la cultura de les dones com a objecte, de desig i de consum", a "una cultura de la llibertat on dos parts o més pacten lliurement una relació afectiu sexual". "Això és molt important ensenyar-ho. No es naix ensenyat. Eixa és la clau de tot", ha postil·lat.

"No combatrem les agressions o els abusos sexuals amb el Codi Penal. No acabarem amb això. Combatrem des de la base de l'educació", ha insistit la vicepresidenta. Ha afegit que el Codi Penal estarà "com a últim recurs quan s'ha produït ja la violència" i ha reiterat la conveniència de treballar "des de la prevenció".

"SERIA MOLT CAUTELOSA"

Preguntada per la situació dels joves detinguts pels fets succeïts a Burjassot, Mónica Oltra ha demanat cautela perquè es tracta de menors d'edat. "Ací estem parlant d'una situació on totes les persones són menors d'edat", per la qual cosa ha afirmat que "s'ha d'anar amb molta cura".

"Ací el Ministeri Fiscal, la Fiscalia de Menors i els jutjats estan fent la seua faena", ha afegit. Després d'açò, ha repetit la idea de l'educació. "Quan es parla de menors d'edat el principal objectiu del sistema penal és l'educació", ja que "es parla de persones que no han completat el seu pas a la vida adulta". "Seria molt cautelosa a l'hora de prejutjar el que està passant quan hi ha una investigació que està recentment començada", ha agregat Oltra.

Posteriorment, en informar del ple del Consell, ha expressat les mateixes idees. "Totes les persones que estan en aquesta presumpta agressió són menors d'edat i, per tant, hem de ser extremadament escrupolosos" i "no interferir en la investigació de Fiscalia, jutjat i Policia", ha declarat, altre de reiterar que l'estratègia que s'ha d'impulsar és la "educació afectiu sexual".