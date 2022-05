Cuándo bajarán las altas temperaturas y hasta cuándo durará la ola de calor

Los termómetros llevan varios días registrando temperaturas inusuales para esta época del año en buena parte de la Península y Baleares, y todo parece indicar que continuarán aumentando las temperaturas durante este fin de semana.

Podríamos estar ante la primera ola de calor del año, algo realmente extraordinario, debido a la entrada de "una masa de aire de origen africano, muy cálida y seca", señalan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Ante la posibilidad de que en muchas ciudades de España, sobre todo en zonas del valle del Guadalquivir, se superen los 40 grados, una de las preguntas que todo el mundo se hace es cuándo bajarán de nuevo las temperaturas. ¿Habrá un descenso térmico después de esta ola de calor?

Estamos en el punto álgido del episodio inusualmente cálido para el mes de mayo. ¿Qué nos espera en los próximos días? Si tienes un minuto, te lo explicamos.#VídeoAEMET pic.twitter.com/Nr93s2vuUL — AEMET (@AEMET_Esp) May 20, 2022

Un fin de semana de calor extremo

Como destaca la AEMET en su blog, a partir de este domingo se producirá un descenso notable de las temperaturas en la vertiente atlántica, "pero permanecerán elevadas en el tercio este y Baleares".

"El fin de semana del 20 al 22 estará caracterizado por las altas temperaturas. Los cielos estarán nubosos debido a la presencia de nubes medias y altas, y habrá calima debido al polvo en suspensión", aclaran. En este sentido, solo se salvarán del calor extremo de este fin de semana en el Cantábrico occidental y en las Islas Canarias.

Pero el domingo las predicciones indican que cambiará el tiempo. "Las temperaturas bajarán de forma apreciable en toda la mitad oeste peninsular. En ciudades como Valladolid, los termómetros se dejarán 10º C de un día para otro. Las máximas no superarán ya los 30º C en el oeste de Castilla y León o Extremadura. En Andalucía la bajada se notará también más en las provincias occidentales", detallan los especialistas de Eltiempo.es.

#ÚltimaHora Calor extremo hasta el domingo. Subirán las temperaturas el sábado. El domingo comenzarán a bajar por el oeste, pero aún sumarán grados en el este y Baleares. Hasta el miércoles, las temperaturas seguirán bajando, y aunque no sea tan extremo, seguirá haciendo calor. pic.twitter.com/CCOaFvjAfv — Eltiempo.es (@ElTiempoes) May 20, 2022

El lunes habrá un descenso generalizado

En la zona centro, "los termómetros bajarán, pero aún se rondarán los 30º C en ciudades como Toledo". Sin embargo, en la mitad este peninsular seguirán produciéndose temperaturas elevadas.

De esta manera, el lunes será el día en el que se produzca una bajada generalizada de las temperaturas en todo el país, "favorecida por el paso de una vaguada que traerá aire más fresco con ella", añaden en el portal meteorológico.