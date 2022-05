Sonsoles Ónega confiesa por qué pronuncia Sanjenjo en lugar de Sanxenxo: "No es un tema político"

Desde que supimos que Juan Carlos I regresaría a España y que su primer destino sería Sanxenxo, muchas han sido las críticas a aquellos personajes televisivos que no utilizaban la pronunciación gallega, sino la castellana: Sanjenjo.

Una de las presentadoras criticadas ha sido Sonsoles Ónega que, finalmente, este viernes se ha visto obligada a explicar por qué no utiliza la pronunciación gallega.

"No es un tema político, es que no me sale Sanxenxo", ha confesado la periodista que, además, ha señalado que le ocurre lo mismo con otras localidades como La Toja, también gallega.

Así, Sonsoles Ónega ha dejado claro que su pronunciación del municipio más famoso de España actualmente no tiene nada que ver con sus preferencias políticas, sino con un problema fonético.