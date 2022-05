Oltra sobre la iniciativa 'Sumar' de Díaz: "Les sumes sempre em pareixen bé. Sempre millor sumar que restar"

La també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'ha pronunciat d'aquesta manera preguntada per eixa iniciativa de Díaz i per com veuria una suma de Compromís després de firmar amb la secretària d'Estat d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez, el protocol d'aplicació a la Comunitat Valenciana del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat.

"A mi les sumes sempre em pareixen bé. Sempre millor sumar que restar, sempre millor multiplicar que dividir", ha respost Mónica Oltra.

A continuació, s'ha referit a l'acord subscrit amb Ángela Rodríguez i ha afirmat que s'està "multiplicant les polítiques feministes" en favor de posar en el centre "a les dones, la família i les persones".

"En aquest cas, estem multiplicant les polítiques feministes que posen en el centre a les dones, la vida, la família i les persones", ha manifestat, ha manifestat. Després d'açò, ha asseverat que eixe és el que s'està fent "des de l'acció política" i ha considerat que "seria una gran notícia" que "eixes polítiques pogueren continuar sumant".

"Això és el que estem fent des de l'acció política i és evident que si ho estem fent des dels governs seria una gran notícia que eixes polítiques pogueren continuar sumant", ha exposat la responsable autonòmica i membre de Compromís.

"LA MÉS FÀCIL"

Posteriorment, en la roda de premsa que ha oferit per a informar dels temes tractats en el ple del Consell, Mónica Oltra ha expressat la mateixa idea preguntada per la iniciativa de Yolanda Díaz.

"De quatre regles, la de sumar és la més fàcil. Restar és més difícil. De quatre regles bàsiques, sumar és la que més m'agrada. Enfront de dividir, multiplicar; enfront de restar, sumar", ha insistit.