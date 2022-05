Oltra sobre l'ATE de Mestalla: "Açò segueix un procediment i té unes regles que complirem"

Oltra s'ha pronunciat així en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per si el Consell dona per caducada l'ATE de Mestalla.

La vicepresidenta ha manifestat que els processos administratius "tenen unes regles" i "per molt que un s'enfade o no li agrade alguna cosa, o s'indigne, les regles s'han de complir perquè, si no, tot es judicialitza i un té les de perdre", ha dit.

"Nosaltres -ha afegit- estem per a defendre l'interés general i hem de ser garants de la legalitat. Al novembre es va fer l'inici de la caducitat de l'ATE i això segueix un procediment i té unes regles que seguirem escrupolosament", ha assenyalat.

I ha puntualitzat que aquesta situació "és un altre empastre heretat del PP, com molts uns altres, i així estem set anys després, amb el deure d'arreglar el seu empastre", ha lamentat.

Així mateix, interpel·lada per la seua opinió sobre els àudios del president del València CF, Anil Murthy, ha assenyalat que li produeixen "vergonya aliena". "Ara bé, açò ho dic com a aficionada al València CF", ha aclarit.

Finalment, preguntada per la concentració prevista per a demà per aficionats del València CF, ha assenyalat que "estan en el seu dret d'expressar el seu malestar respecte a la direcció d'un club de futbol centenari i símbol de la ciutat". "És una pena veure-ho", ha asseverat.