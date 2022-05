Esta red es especial. Esta no es una red social para que vayáis poniendo cualquier cosa. Debéis tener cuidado. Debéis planificar una estrategia de curación de contenidos. Tomad ejemplo de mí. Seguidme, os guiaré hacia la luz. Transitaremos el camino de la verdad. Soy el pesado de LinkedIN, trabajador infatigable por amor al arte, censor de actitudes, vigía de las palabras técnicas. Amadme.

Señalaré comportamientos que me disgustan. No soporto a esa gente que me manda propuestas sin saber bien quién soy. No soporto a los que piden dinero para su proyecto empresarial con un miserable archivo informático. No soporto los envíos masivos. No soporto a casi nadie porque eso es lo que pasa cuando tienes la verdad absoluta.

"Soy una marca y también una persona"

Alguna vez me han dicho que para entender lo que pone en mi perfil hace falta un diccionario avanzado de inglés empresarial. Es el signo de los tiempos, ya no vamos a discutir, si no os gusta, no entréis. Utilizo palabras técnicas en inglés porque son más precisas, más rápidas, más técnicas. Son conceptos que no tienen una traducción demasiado clara en otras lenguas. La vida es así.

Vivo en LinkedIn muy a gusto, donde no truena ni llueve. Es un mundo paralelo, un metaverso de profesionales que intercambian información y, de vez en cuando, alguna leve discusión cordial. Es mi jardín y por eso velo por él. Lo protejo de contenidos inapropiados. Si alguien habla de asuntos personales, de política o de religión, si a alguien se le ocurre sacar algún asunto de actualidad, intervengo porque es mi deber.

¿Por qué paso tanto tiempo en esta red? Le dedico tiempo para conseguir, entre otras cosas, mejorar mi marca personal. No soy un atleta, ni nada parecido. Soy una marca y también una persona. Así como cuido de la persona con ejercicio, dieta y buenos hábitos, cuido también de mi marca. Si te ha gustado, comparte, pero no me hagas perder el tiempo.