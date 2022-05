Sucesos.- Detenida en Elda una empleada de hogar acusada de hurtar joyas y dinero por valor de 15.000 euros

La ahora detenida, que no tenía antecedentes previos, ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad. La investigación continúa abierta para determinar si la mujer pudiera estar implicada en algún hecho más aún por descubrir, según ha informado la Policía en un comunicado.

Fue una mujer de 76 años la que interpuso una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Elda en la que manifestaba que echaba en falta una cantidad de joyas "considerable" y que no había observado ningún síntoma de robo en su casa.

La anciana indicó que sospechaba de la mujer que tenía contratada como empleada de hogar ya que, aunque no disponía de llaves para acceder, sí que contaba con su completa confianza para quedarse sola en el domicilio si era necesario para realizar su labor, dado que la conocía desde hacía mucho tiempo.

Tras comprobar los hechos, los agentes investigadores de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría, detectaron una ingente cantidad de venta de joyas por parte de la investigada, que se remontaban hasta el año 2017.

Una vez detectado tal indicio, los investigadores elaboraron un minucioso álbum fotográfico con fotografías de todas estas joyas y se lo mostraron a la víctima quien, sin dudarlo, reconoció alguna de estas joyas como de su propiedad, aunque unas las había reflejado en su denuncia y otras no, debido a que eran joyas de muy poco uso para ella y de las que no había detectado su falta.

No obstante, sí pudo aportar fotografías propias que los agentes cotejaron con las del álbum, determinando que se trataban sin duda de las mismas joyas.

Ante la sospecha de que todas las joyas vendidas por la investigada pudieran ser de procedencia ilícita, los agentes intervinieron todas aquellas que aún eran recuperables y pudieron entregarle a la víctima parte de las que le fueron sustraídas.

Sin embargo, los agentes averiguaron que la investigada trabajaba en la actualidad en más domicilios como empleada y que la venta de joyas seguía siendo "bastante considerable".

Así las cosas, mostraron nuevamente las fotografías de las joyas a estas presuntas nuevas víctimas y todas ellas llegaron a reconocer algunas de las joyas del álbum como de su propiedad, aunque ninguna había presentado denuncia bien porque no habían detectado su falta al no usarlas, bien porque pensaron que no las encontraban por despiste personal.

Tras un registro realizado, se ha logrado recuperar gran cantidad de joyas y 2.200 euros en efectivo. En cuanto al montante calculado por la Policía sobre los beneficios que la arrestada habría obtenido por la venta de las joyas, podría ascender a cerca de 15.000 euros.

MODUS OPERANDI

Los agentes han determinado que la mujer solía sustraer joyas a las víctimas que normalmente no usaban como las del cónyuge fallecido, otras antiguas heredadas de antepasados o de los hijos mayores de la época en la que eran pequeños. Por ello, todos estos objetos, además del elevado valor económico que en su mayoría tienen, también son de un alto valor sentimental para la víctima.