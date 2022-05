Oltra afirma que per a eradicar la prostitució "fa falta un poc més que mesures punitives" i demana escoltar a víctimes

La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha manifestat que per a eradicar la prostitució "fa falta un poc més que mesures punitives" i ha advocat per escoltar a les víctimes i per fer una norma que no els perjudique.