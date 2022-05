El Palau de Congressos de Peníscola tanca la primera temporada regular amb El Brujo

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), tanca aquest diumenge la primera temporada regular del Palau de Congressos de Peníscola amb 'El Lazarillo de Tormes', interpretat pel reconegut actor Rafael Álvarez, El Brujo.

La primera temporada regular del Palau de Congressos de Peníscola ha sigut una aposta de l'IVC que ha portat fins a les comarques del nord una programació cultural amb prop de 60 activitats. Noms com els de Juan Echanove, José Sacristán o, aquesta setmana, El Brujo, han passat per Peníscola, a més d'una completa programació musical del Circuit Sonora i altres propostes musicals, teatrals i de cinema.

El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, s'ha mostrat "molt satisfet" per la resposta que ha obtingut la programació formada per teatre, música, cinema i activitats familiars, i ha insistit que l'objectiu és generar sinergies amb altres activitats i centres de la zona per a crear públic consumidor de cultura i, en aquest sentit, ha avançat que la pròxima temporada seguiran treballant a fer més participativa tota la programació familiar i amb les escoles.

La programació cultural del Palau de Congressos de Peníscola es reprendrà aquest juliol amb una nova edició del Festival Internacional de Jazz que es presentarà pròximament, ha afegit Ribes.

El Palau tancarà la temporada amb la versió de Fernando Fernán Gómez de 'El Lazarillo de Tormes', interpretat per Rafael Álvarez, El Brujo. L'obra tracta de la marginació, la fam i la vivència dura de la infància. Els paral·lelismes entre el món del xiquet que acompanya al cec i la situació de tants xiquets del tercer món que moren d'inanició són òbvies. La història es repeteix una vegada i una altra. L'obra afronta un problema universal: hui, també, l'apetència actual es mou entorn de l'ambició i el poder.

'UN MÓN DE MÚSIQUES'

L'Auditori de Castelló continua amb la programació de qualitat oberta a tots els públics. Aquest dissabte, a les 19.30 hores, tindrà lloc un nou concert del cicle 'Un món de músiques' amb el pianista i compositor gallec, Nico Casal.

A l'abril de 2019, Nico va llançar el seu primer disc, 'Alone', treball que naix d'una improvisació a piano en la seua habitació en la qual plasma en música una època difícil per la qual estava passant.

La seua música es pot escoltar en campanyes publicitàries com les últimes de Wimbledon, La Lliga, Estrella Galícia, British Airways, Adidas, etre unes altres, i en 2016 va rebre una nominació als Music & Sound Awards UK per la seua música en la campanya internacional The Pink Ladies del banc HSBC.

L'espectacle familiar 'Bob Marley for babies' arribarà aquest diumenge en tres sessions que tindran lloc a les 17.00, 18.00 i 19.00 hores. La música i també les idees i les lluites que defenia un pioner del 'reggae' són la inspiració per a un espectacle de música i dansa que tracta sobre el músic Bob Marley, però també sobre la lluita de les dones.

Quatre ballarines que canten, o quatre cantants que ballen, i una violoncel·lista interpreten sofisticats arranjaments vocals dels grans temes de Bob Marley, un de les principals icones culturals afroamericans del segle XX.

És una explosió colorista de cant i ball en la qual el públic, situat en l'interior d'una escenografia immersiva i visual de 360 graus, és en tot moment el protagonista.