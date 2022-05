Els departaments de salut valencians han participat en 2.723 assajos clínics en 2021, quasi 600 nous

Així ho ha indicat la Conselleria de Sanitat en un comunicat davant la celebració aquest divendres, 20 de maig, del Dia Internacional de l'Assaig Clínic per a recordar la importància d'aquesta activitat. El titular d'aquest departament, Miguel Mínguez, ha destacat que els assajos clínics són "fonamentals per a l'avanç de la ciència i per a contribuir a una millor cura de la nostra salut".

Els assajos clínics són estudis experimentals en éssers humans que s'utilitzen per a valorar l'eficàcia i seguretat d'un medicament, un producte sanitari, un dispositiu mèdic o una tècnica diagnòstica o terapèutica. Les empreses que es dediquen a la fabricació de medicaments o dispositius estan obligades a realitzar-los abans que els seus productes puguen ser comercialitzats.

Les fundacions i instituts depenents de la Conselleria són l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, l'Institut d'Investigació del Clínic de València (Incliva), la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (Fisabio), l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (Isabial), el Centre d'Investigació Príncep Felipe (CIPF), la Fundació d'Investigació General de València i la del Provincial de Castelló.

En concret, en 2021 en el IIS La Fe es van iniciar 188 assajos clínics, en l'Incliva 167, en Fisabio 118, en Isabial 101, 43 en la Fundació d'Investigació del General de València i quatre en la del Provincial de Castelló.

Atés que es tracta d'experimentació amb persones, aquest tipus d'estudi està subjecte a una "estricta regulació" i "exhaustius controls" durant el seu desenvolupament i són "molt costosos" de realitzar, per la qual cosa les empreses busquen centres sanitaris "d'excel·lència" per a la seua realització. En aquest sentit, l'atracció d'assajos és un indicador indirecte de la capacitat d'un centre en investigació clínica.

Al mateix temps, els assajos clínics iniciats per personal investigador independent (usualment del propi centre sanitari, sense interés comercial però amb alt interés clínic i assistencial), serien un indicador directe de la capacitat i dinamisme d'un centre sanitari en investigació clínica.