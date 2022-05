Experts en reintroducció d'espècies abordaran a València "desafiaments i solucions" per a la biodiversitat

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA/REMI

"Quan una espècie desapareix, tot l'ecosistema s'altera", explica Ignacio Jiménez, membre del Grup de Translocació per a la Conservació de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

I com en un efecte va dominar les conseqüències s'estenen a les poblacions humanes. Per açò, l'actual declivi de la diversitat biològica amenaça l'economia, els mitjans de subsistència, la seguretat alimentària i la qualitat de vida de tot el món, alertava recentment la Plataforma Intergovernamental sobre Diversitat Biològica i Servicis dels Ecosistemes (IPBES).

Encara que també assenyalava que existeixen pràctiques eficaces per a reduir el risc, com és la reintroducció d'animals silvestres que complisquen rols clau. Però aquesta acció no està exempta de riscos i problemes.

Per a compartir experiències i afrontar solucions, s'impulsa aquesta trobada d'especialistes. "Mai abans s'havien ajuntat professionals en translocacions de conservació amb més de vint anys d'experiència, de tot arreu del globus, per a compartir les seues vivències i debatre sobre desafiaments i solucions des de la pràctica, no des de la visió acadèmica", emfatitza Jiménez, que coordina l'esdeveniment.

Del diàleg d'aquestes primeres espases de la conservació resultarà un article científic que arreplegue els principals desafiaments als quals s'enfronten i les possibles solucions. "Encara que el context ambiental, social i polític marca diferències importants, hi ha paral·lelismes fascinants a través del temps i de l'espai", assenyala el conservacionista.

Entre els assistents, estarà l'internacionalment reconegut conservacionista de l'Institut de la Vida Silvestre de l'Índia, Yadvendradev V. Jhala. Ell és el principal responsable d'un ambiciós pla que suposa una fita mundial: el trasllat d'un gran carnívor d'un continent a un altre, d'Àfrica a Àsia, perquè en el seu país torne a haver-hi guepards. També, ha estat involucrat en la reintroducció de tigres en zones on havia desaparegut, subratlla l'Oceanogràfic en un comunicat.

A la trobada assistiran així mateix representants d'Argentina, país que està a l'avantguarda d'aquesta disciplina. És el cas de la biòloga Sofia Heinonen, responsable d'un èxit paradigmàtic: la reincorporació del jaguar en zones ramaderes dels Esteros del Iberá, al nord d'Argentina.

També acudirà el veterinari sud-africà Markus Hofmeyr, al costat dels seus col·legues Simon Naylor i Mark Stalmans, un dels conservacionistes de translocació amb més experiència d'Àfrica. Ell és el responsable de la captura, transport i alliberament de milers de grans depredadors i megaherbívors salvatges al llarg del continent, en zones de cultius abandonats. Especial menció té la seua contribució a la recuperació del rinoceront.

"PÈRDUA ACCELERADA DE BIODIVERSITAT"

En opinió de Daniel García, director d'Operacions Zoològiques de l'Oceanogràfic i coorganitzador de la trobada, "els zoològics i aquaris moderns com l'Oceanogràfic han de guanyar més rellevància com a aliats de la conservació, en el moment actual de pèrdua accelerada de biodiversitat".

"Aporten educació i sensibilització del públic que els visita -cada vegada més desconnectat de la naturalesa-, programes de recuperació d'espècies amenaçades i investigació per a obtindre coneixement clau en la protecció dels animals silvestres".

Però, a més, "també han de generar oportunitats de trobada i fòrums de discussió entre els principals actors que participen en diferents plànols dins del desenvolupament d'estratègies de conservació d'espècies", conclou.