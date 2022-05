Frank Cuesta rechaza ofertas de empleo en tele: "He cumplido cincuenta años, que venga otro tío más joven y se lo haga"

El herpetólogo Frank Cuesta ha reiterado su intención de permanecer lejos de la televisión y de centrarse en su santurario, la gran infraestructura que ha construido en Tailandia y donde acoge, recupera y desde donde si es posible libera a los animales salvajes que rescata.

El presentador de Frank de la Jungla y Wild Frank está de visita rápida en España y fue uno de los invitados de Es la mañana, el programa de radio de Federico Jiménez Losantos en EsRadio.

"¿No te han ofrecido presentar un programa de Telecinco, ahora que parece que están haciendo el juego de las sillas?", le preguntaban en el programa.

"Me están ofreciendo de todo, pero yo a Mediaset no vuelvo", aseguraba tajante el herpetólogo.

"Yo puedo decir que me fui de Mediaset y no porque sea Mediaset", decía por su programa Frank de la Jungla. En ese grupo de comunicación aún tiene buenos amigos: "Hay gente con la que me llevo muy bien, como Iker Jimenez o Jesús Calleja".

Pero en cualquier caso, sea Mediaset o no, Cuesta no está por la labor y es por una cuestión de edad y prioridades. "Yo he cumplido cincuenta años y ya he hecho televisión. ¿Qué les puedo dar ya? Que venga otro tío más joven y se lo haga", decía, y recalcaba que "tienes que saber cuando te tienes que retirar".

"Hay que saber cuando tienes que parar. Yo ya tengo el santuario, mi labor ahora es lo mismo de siempre, pero más a lo bestia", hacía ver el naturalista sobre su trabajo con los animales en el que quiere que sea "el santuario más grande del mundo".