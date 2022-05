Incliva participa en 170 assajos clínics en 2021 per a avançar en el diagnòstic primerenc i el tractament personalitzat

Sobre aquest tema, el director científic d'INCLIVA, Andrés Cervantes, destaca que les investigacions incolucran a àrees "molt actives" en diferents àmbits: cardiologia, sobretot en insuficiència cardíaca i cardiopatia isquèmica; endocrinologia (diabetis i hiperlipidemies); nefrologia, neurologia, hematologia i oncologia".

Així, relata que la capacitat de reclutament de pacients "ha augmentat considerablement malgrat les condicions adverses derivades de la pandèmia". "Per exemple, en la unitat de fases I i teràpia experimental d'oncologia, on s'estudien fàrmacs utilitzats per primera vegada en humans i teràpia cel·lular, en 2021 van participar 120 pacients nous, la xifra més alta en la trajectòria d'aquesta unitat", afig.

Per la seua banda, els assajos clínics en el món de la cardiologia han suposat tindre disponibles estratègies de tractament que en els últims 20 anys han incrementat més del 50% la supervivència de malalties tan prevalentes com la cardiopatia isquèmica i la insuficiència cardíaca", assenyala el Dr. Julio Núñez, adjunt a la direcció científica d'INCLIVA, on és coordinador del Grup d'investigació en Insuficiència Cardíaca.

Un dels principals valors diferencials d'INCLIVA -que integra la tasca investigadora de l'Hospital Clínic i el seu departament de Salut, grups d'investigació biomèdica de la Facultat de Medicina de la Universitat de València i la Fundació Igenomix-, és la investigació traslacional que permet portar els resultats 'del laboratori al llit del malalt'.

A més, el fet que molts dels seus investigadors siguen clínics, és a dir, passen consulta diàriament, mantenen un contacte personal directe amb els pacients. Gràcies a les seues investigacions, INCLIVA, acreditat per l'Institut de Salut Carlos III, està contribuint a l'avanç en la medicina de precisió i a superar malalties fins fa poc considerades incurables, ressalta.

En eixe sentit, el doctor Cervanes recalca que el contacte amb els pacients és "imprescindible" per a comprendre millor la seua situació i les seues necessitats reals i a establir prioritats en la investigació.

En aquest sentit, el doctor Carlos Solano, coordinador del Grup d'Investigació en Trasplantament Hematopoyético d'INCLIVA i Cap del Servici d'Hematologia i Hemoteràpia de l'Hospital Clínic, ressalta que "la investigació clínica és la principal via per a millorar les teràpies i per a fer més sostenible el sistema sanitari". "Cada vegada és més accessible la investigació clínica complexa que dona accés precoç a nous fàrmacs més actius i menys tòxics en l'àrea de les neoplàsies hematològiques", afig.

De la mateixa manera, el doctor Sergio Martínez Hervás, coordinador del Grup d'Investigació sobre Risc Cardiometabólico i Diabetis d'INCLIVA, recalca que "el futur passa per una medicina personalitzada per a cada pacient". Per açò, incideix en la necessitat de continuar desenvolupant "assajos clínics sobre les variacions genètiques que afecten a la resposta dels pacients amb diabetis tipus 2, per a oferir-los un tractament a la seua mesura, millorant el control de la malaltia".

Les doctores Tania Fleitas, del Grup d'Investigació en càncer colorectal i nous desenvolupaments terapèutics en tumors sòlids d'INCLIVA i oncòloga de l'Hospital Clínic, i Valentina Gambardella i Desemparats Roda, doctores responsables de la Unitat d'Assajos Clínics Fase I Oncologia d'INCLIVA, destaquen la importància dels assajos clínics de fases I, II i III que s'estan desenvolupant en oncologia, "que naixen de preguntes que no tenim resoltes en la clínica i que ens estan permetent avançar en el control de molts tipus de tumor i millorar el seu pronòstic".

SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE L'ASSAIG CLÍNIC

Cada 20 de maig se celebra el Dia Internacional de l'Assaig Clínic, una data que posa el focus sobre els assajos clínics, investigacions sanitàries que es realitzen amb pacients per a conéixer diversos aspectes d'una malaltia i avaluar l'eficàcia de fàrmacs experimentals en comparació dels quals ja es comercialitzen.

Els més freqüents són assajos clínics de diagnòstic, destinats a trobar noves proves mèdiques que servisquen per a diagnosticar una malaltia; i assajos clínics de tractament, que investiguen nous procediments terapèutics, com a medicaments, vacunes o tècniques de cirurgia, que contribuïsquen a la seua curació.

Els assajos clínics es realitzen en éssers humans, després d'una etapa preclínica en la qual un fàrmac s'ha provat en laboratori i amb animals i una vegada que se superen tots els requisits i es disposa de l'acceptació de les autoritats competents internacionals. El procés fins a la comercialització final pot durar més de 10 anys.

Un assaig clínic passa per diverses fases. La Fase I estudia, per primera vegada en humans (xicotets grups de voluntaris sans, o pacients), la seguretat d'un fàrmac, així com la via d'administració i les dosis més adequades. En la Fase II s'avalua l'eficàcia i seguretat del medicament amb més pacients. Els assajos de la Fase III tenen com fi confirmar els beneficis terapèutics i seguretat del nou fàrmac, en si mateix o combinant-lo amb uns altres, i sobre un grup més nombrós de pacients. La Fase IV té lloc quan el fàrmac ja està comercialitzat i es realitza sobre més persones.