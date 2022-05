Els cartells de cinema japonesos i polonesos dels 60 i 70 inspiren la imatge de Luci Gutiérrez per a Cinema Jove

El Festival Internacional de Cinema de València reafirma d'aquesta manera "la seua aposta pels artistes gràfics més rellevants del panorama actual". Durant les últimes edicions, el disseny de la imatge oficial de Cinema Jove va recaure en creadors com Joan Quirós, Marta Pina, David de les Heras, Daniel Rueda i Anna Devís, recorden des de l'organització del certamen.

Gutiérrez explica que la seua idea inicial era dibuixar el primer plànol del rostre d'un personatge en el qual passaren coses que remeteren a diferents gèneres de cinema.

"Açò em portava a pensar en eixa mescla d'estranyesa i fantasia que transmeten pel·lícules japoneses d'animació com 'Paprika'. Després em vaig donar compte que era millor presentar el personatge de cos sencer, perquè es vera clarament que es tractava d'un espectador de cinema. Em va vindre aleshores a la memòria 'Angustia' de Bigas Luna, en el sentit de com es posa el focus en la influència que exerceix una pel·lícula sobre qui l'està mirant", en paraules de l'autora.

Gutiérrez, col·laboradora habitual de publicacions com a 'The New York Times', 'The Wall Street Journal' i 'The New Yorker', va revelar el simbolisme que hi ha darrere de l'elecció dels colors del cartell: "El blau és una reinterpretació de la foscor de la sala de cinema i el roig és una picada d'ullet a les clàssiques butaques i el teló de la pantalla".

Pel que fa als detalls que acompanyen a la figura principal (una pistola, una persecució de policia, un coet), la il·lustradora estableix un clar paral·lelisme de la seua obra amb l'eclosió de les pel·lícules de ciència ficció i aventures dels anys huitanta.