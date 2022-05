Detingut un jove que va simular haver sigut víctima d'un robatori quan repartia menjar a domicili

L'operació, Muhaka, va començar el 23 d'abril, quan es va rebre una denúncia per part d'un repartidor de menjar a domicili. El jove va adduir que una persona li havia intimidat amb un arma blanca quan acabava de realitzar una entrega a la localitat de Sollana. Segons el seu testimoniatge, li havia sostret la bandolera amb els 230 euros de recaptació que contenia, així com el seu telèfon mòbil.

Un menor d'edat, veí de Benifaió, va dir haver trobat el telèfon mòbil, a més de la bandolera, sense la recaptació, a Benifaió. Aquest fet, juntament amb la vaga descripció aportada per la víctima del suposat autor, van despertar les sospites dels agents, que van iniciar una línia d'investigació amb la hipòtesi que el relat del denunciant poguera ser fals.

Després d'obtindre els suficients indicis i proves, es va provar que el fet denunciat mai havia tingut lloc i que la suposada víctima es va quedar amb la recaptació.

El 2 de maig es va detindre al denunciant, un jove de 19 anys, i es va investigar a la persona que havia trobat el mòbil i la bandolera, un menor de 16 anys, tots dos de nacionalitat espanyola, per un delicte de simulació de delicte i un altre d'apropiació indeguda. Les dos persones van establir un pla per a realitzar, primer, una denúncia falsa i, posteriorment, notificar la troballa dels béns denunciats com sostrets.

Les diligències van ser entregades en el Jutjat d'Instrucció i Primera Instància número 6 de Sueca.