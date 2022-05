El paso del tiempo fue el tema central del último programa de Encuentros inesperados, que contó con Juan José Millás, Santiago Segura, Bibiana Fernández y Susana Díaz alrededor de la mesa de Mamen Mendizábal.

Sin embargo, antes de encontrarse todos, empezaron a conocerse por separado, y la política socialista y el cineasta se sentaron a tomar un café mientras los terminaban de maquillar, momento en el que la expresidenta de la Junta de Andalucía aprovechó para dar su opinión más sincera.

"Al principio, tus películas me daban tela de grima", le dijo directamente al director tras decir que tenía ganas de conocerle. "Para qué te voy a engañar. Cuando las ponía Moriche, mi pareja, yo decía '¿otra vez?'. Y yo era incapaz. Ahora me sigue costando".

"Yo te pido disculpas, pero ahora hago cine familiar, es mucho más bonito y entrañable", respondió Santiago Segura. "Me he reformado totalmente. Después del daño que he hecho a las personas con Torrente, ahora es un bien común".

"Daban muchísima grima", volvió a insistir Susana Díaz, algo con lo que coincidió él: "Una amiga mía salió del cine y me dijo: 'Te voy a pedir disculpas, pero he acabado tu película y he tenido que ir a casa a ducharme'".

"Era un personaje muy desagradable, pero tenía su gracia", apostilló el actor. "Has sacado un tema... Mi carrera es amplia. Te da vergüenza [decirlo], pero te has lanzado. Para ser política, eres muy poco diplomática. Me has dado sin venir a cuento".