Guillermo, en 'First dates': "La magia me ha ayudado a levantarme de las patadas que me ha dado la vida"

"Soy un artista, pero me consideraría más un showman porque hago de todo: Voces, magia, teatro, canto, bailo claqué... muchas cosas", comentó Guillermo en su presentación en First dates este jueves.

El comensal explicó que "la vida me ha tratado mal y la magia me ayudó un poco a levantarme de esas patadas me ha dado desde pequeño. Me ayudó a relacionarme con la gente, ser menos tímido... y lo agradecí muchísimo".

Tras dejar con la boca abierta a Carlos Sobera y el resto del staff del programa de Cuatro con un truco de magia, el presentador fue a buscar a la cita del joven mago, Lucía, una estudiante de cocina de 22 años.

Pero los nervios les pasaron factura a ambos, ya que estuvieron varios segundos sin hablarse y sin apenas mirarse en la barra del restaurante. Guillermo intentó romper el hielo, pero sin mucho éxito.

Guillermo y Lucía, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena se fueron conociendo un poco más, donde la joven sorprendió a su cita cuando le contó que solo había tenido una relación y que sospechaba que su ex era gay "aunque él no lo admite".

Con la timidez como protagonista de la velada, Guillermo sí que quiso tener una segunda cita con Lucía porque "quedan muchos temas de los que podemos hablar". Ella, por su parte, no quiso volver a quedar porque "no he sentido nada hacia él".