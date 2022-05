Un año del suicidio de Kira: su padre reúne firmas para pedir un protocolo nacional contra el 'bullying'

El padre de Kira López, la adolescente que se quitó la vida hace un año, cuando ella tenía 15, ha abierto una petición en la plataforma Change.org para pedir al Ministerio de Educación que elabore un protocolo nacional contra el 'bullying' y acumula ya más de 70.000 firmas.

"Mi hija se suicidó con 15 años. El 'bullying' no es cosa de niños. ¡Protocolo nacional ya!", advierte José Manuel López en la petición, en la que recuerda que el caso de su hija, "por desgracia, no es único" y que, en 2020, 61 menores de edad se quitaron la vida en España.

Ante esta situación, José Manuel pide, cuando se cumple un año del suicidio de su hija el 19 de mayo de 2021, "romper el silencio social" y "hacer todo lo posible para evitar que más niños sufran hasta el punto de quitarse la vida".

Un protocolo que "especifique las actuaciones pertinentes"

Para ello, pide que el Ministerio de Educación "dé un protocolo nacional contra el acoso escolar, que especifique las actuaciones pertinentes tanto en caso de acoso de profesores hacia alumnos como en caso de bullying entre iguales".

Considera que con Kira "no se actuó a tiempo", por lo que reclama que "en todos los centros escolares se garantice la activación de atención psicológica ante sospechas claras de abuso y la intervención inmediata si se detecta riesgo de suicidio de la víctima".

José Manuel señala la urgencia de "acabar con el abandono de la salud mental que existe en muchos centros educativos, como el de Kira" -el Pare Manyanet de Sant Andreu, en Barcelona- y critica que "existan ratios de un psicólogo por cada más de 1000 alumnos" y "sitios donde se incumplan los protocolos contra el 'bullying' o en los que no se atiendan a tiempo los canales internos para denunciar".

"Los centros educativos deben reaccionar con la velocidad y profesionalidad que estos casos requieren", reclama, y señala que este protocolo contra el 'bullying' "debería incluir la figura de un responsable de bienestar externo que garantice su cumplimiento, porque es esencial que el colegio no sea juez y parte, algo que, por experiencia, puede perjudicar a las familias si el centro trata de silenciar lo ocurrido".

De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido personarse como acusación particular en la causa abierta contra el colegio de Kira, el Pare Manyanet, que se encuentra en fase de instrucción. La familia siempre ha mantenido que su hija era víctima de 'bullying' y acusa a la dirección del centro de inacción.

"En el protocolo que estamos demandando se debe aceptar que en las inspecciones educativas y en las reuniones de padres con el equipo directivo del centro sí se pueda acudir con un asesor legal. Y fundamental: debe contemplar que si se suicida un alumno en edad escolar, ha de abrirse inmediatamente y de oficio una investigación", reza la petición.

"Haré lo que esté en mi mano para evitar este sufrimiento"

"La vida me ha arrebatado lo que más quería en el mundo", cuenta el padre de Kira en la petición, donde asegura que, "en medio del sufrimiento más grande que puedo sentir, haré lo que esté en mi mano por evitárselo a otras familias. Y a otros niños y niñas como Kira".

"Todo lo que hagamos será poco si lo que está en juego es el sufrimiento insoportable de un niño que ya no puede más. Y no lo olvidemos: un niño que se suicida no quiere morirse, lo que quiere es dejar de sufrir. No les dejemos de lado, por favor", concluye la petición.