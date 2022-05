Encuesta DYM | Más del 50% de los españoles cree que Sánchez ordenó las escuchas a independentistas y que eran necesarias

Más de la mitad de los españoles cree que las escuchas legales realizadas a independentistas catalanes fueron encargadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y que estuvieron justificadas. Son las dos principales conclusiones que se extraen del barómetro realizado por el Instituto DYM para 20Minutos, que también muestra cómo una gran mayoría de los encuestados asegura que las escuchas abrirían una crisis entre los socios de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.

Así, un 58,6% de la población considera que las escuchas que llevó a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron un encargo del propio Ejecutivo, frente a menos de un 20% que opina que esa decisión la tomó la inteligencia española motu proprio. Esta segunda opción, además, tampoco es mayoritaria entre los votantes de ninguna de las cinco principales formaciones políticas.

Eso sí, la opinión de que fue la Administración dirigida por Sánchez quien mandó realizar dichas escuchas es significativamente mayor entre los votantes de PP, Vox y Ciudadanos (entre un 77% y un 73% así lo cree), que entre los electores de PSOE y UP, entre los que esta posibilidad oscila entre el 39,4% y el 48,8%.

Más del 50% cree que las escuchas del CNI eran necesarias y ordenadas por Sánchez. Henar de Pedro

La otra gran pregunta que hace DYM en el baremo versa sobre si dichas escuchas estaban motivadas, a lo que más del 54% responde afirmativamente frente al 26,8% que opina lo contrario. El 19% restante opta por el ‘no sabe/no contesta’. En este caso también es llamativa la diferencia entre los electores conservadores, que optan de forma abrumadora por señalar que sí había motivos (los porcentajes de PP, Vox y Ciudadanos rondan entre el 71,2% y el 87,4%) y los que creen que no. Eso sí, en este caso se quedan solos los votantes de Unidas Podemos, ya que la mitad cree que no había razones. Y es que, pese a que entre los socialistas la diferencia es menor, hay un 56,1% que opta por decir que las escuchas estuvieron razonadas frente a un 27,2% que dice que no.

Entre los encuestados también hay una mayoría notable que señaló, en los días 11 y 13 de mayo en los que se realizó el barómetro, que la crisis abriría una crisis entre los dos socios de coalición. Así dijo creerlo poco menos de un 60% frente a un 21,2%que expresó que no. La opción de que habría crisis fue mayoritaria entre los electores de todos los partidos, desde los de Vox hasta los de UP. No les faltaba razón, porque los ‘morados’ abrieron una brecha con los socialistas, llegando incluso a insinuar que la ministra de Defensa, Margarita Robles, debía dejar su cargo al ser la responsable -como señalaban desde el independentismo-.

Quien finalmente acabó siendo cesada fue Paz Esteban, directora del CNI, una "sustitución" a juicio de Robles que, para los encuestados, supone el deterioro de la imagen del organismo. Esto lo creen incluso los votantes de PSOE y UP, aunque es una opinión más notable entre los conservadores.

El Gobierno acometió el despido por los "fallos" en las comunicaciones de los miembros del Ejecutivo y sin mentar que fue un pago político a ERC. Eso sí, entre los encuestados no está claro de quién dependía la seguridad del móvil de Sánchez. Hasta un 44,8% dice que no sabe y entre los que sí señalan culpables, las culpas casi se reparten: un 29,5 considera a Robles responsable y el otro 25,7% a Félix Bolaños, que actualmente es ministro de Presidencia y entonces secretario general de Presidencia.