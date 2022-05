Fiscalia demana internament en règim tancat per a 4 dels menors detinguts per les agressions sexuals de Burjassot

La Fiscalia ha demanat aquest dijous l'internament en règim tancat per a quatre dels menors detinguts per la seua presumpta implicació en les agressions sexuals de dos xiquetes a la localitat valenciana de Burjassot i ha sol·licitat per al cinqué arrestat, també menor d'edat, llibertat vigilada amb allunyament, segons han informat fonts del ministeri públic.