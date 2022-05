El TSJCV accepta la personificació d'Oltra en la causa sobre el presumpte encobriment dels abusos del seu ex a una menor

Així consta en una diligència d'ordenació de la sala, de data d'aquest dimecres, consultada per Europa Press, en la qual l'alt tribunal valencià dona trasllat a la resta de parts d'aquesta resolució, contra la qual cap recurs de reposició.

La sala contesta així a la petició formulada per Oltra a principis de maig, qui va presentar un escrit en el qual demanava personar-se com "interessada" en la causa "a l'efecte de l'article 234 de la LOPJ, així com a l'efecte de poder al·legar quant s'estime d'interés en el tràmit d'audiència previst en l'article 759.2 de la Llei d'Enjudiciament Criminal".

En aquest cas, serà la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, la que decidisca, amb altres dos magistrats, si investiga la vicepresidenta pel cas del presumpte encobriment dels abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada i la gestió dels fets per part de càrrecs del seu departament quan van tindre coneixement del succeït.

Prèviament a pronunciar-se, el tribunal demanarà a les parts -Fiscalia, defenses i resta d'acusacions- que presenten les seues al·legacions. Després d'açò, decidirà si admet a tràmit el procediment. En cas afirmatiu, es produirà la imputació formal d'Oltra.

Aquest pas s'ha produït després que el jutjat que investigava aquest cas, el número 15 de València, demanara al TSJCV la investigació d'Oltra, que és aforada, en veure indicis delictius.

En concret, en aquest procediment s'investiga el presumpte encobriment dels abusos sexuals que va patir en un centre una menor tutelada a les mans de l'ex-marit d'Oltra entre els anys 2016 i 2017, quan l'adolescent tenia 14 anys. L'educador va ser condemnat a cinc anys de presó en una resolució ratificada pel TSJCV.

Després de la condemna, la víctima va denunciar la situació en la qual s'havia trobat durant la tramitació de la causa i des del jutjat es va obrir una nova investigació judicial que ha aconseguit a fins el 13 càrrecs del departament d'Oltra juntament amb la directora i una psicòloga i el centre de menors on van ocórrer els fets.