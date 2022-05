Fans de 'L'Alqueria Blanca' assisteixen al banquet del casament d'Empar i Sento

Aprofitant l'emissió de l'esdeveniment, la radiotelevisió valenciana ha volgut traslladar-lo fora de la pantalla fins a Venta Pilar, restaurant pròxim al set de rodatge.

Durant unes hores, els aficionats han tornat als anys 70 per a celebrar el banquet de les bodes més esperades per l'audiència. Els actors han estat acompanyats per espectadors que, dia rere dia, converteixen la sèrie en un dels espais més vistos de la televisió pública.

El menjar ha inclòs una sorpresa inoblidable per als assistents, ja que aquest acte es va anunciar com una celebració-sorteig per la fidelitat de l'audiència i s'ha convertit en el banquet del cansament que al mateix temps s'emetia en la cadena.

Una acció especial que ha comptat amb la presència dels dos actors principals de la trama d'aquest capítol, Elisa Lledó (Empar) i Óscar Pastor (Sento), juntament amb Lola Moltó (Dora), Paco Sarro (Ferri), Carlos Gorbé (Senent), Jaime Linares (Narciso), Amparo Oltra (Marisol), Maria Maroto (Raquel) i Cristina Fernández (Conxeta).

Els assistents han gaudit d'un banquet amb pastís de nóvios inclòs, a més de veure el capítol d'aquest dijous en directe i visitar els platós on es grava la sèrie.