La OMS recomienda vacunar a los contactos estrechos de los positivos en viruela del mono

El virólogo del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Mariano Esteban, ha abogado este jueves por vacunar a los contactos estrechos de las personas contagiadas por el virus de la viruela del mono antes de que desarrollen síntomas como método más rápido para controlar la transmisión.

Así es como lo establece la OMS, de cuyo Comité Asesor sobre Viruela forma parte, y lo que ha aconsejado hoy mismo el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que en un comunicado ha planteado que "si hay vacunas contra la viruela disponibles en el país, la vacunación de contactos estrechos de alto riesgo debería ser considerada después de un estudio de beneficio de riesgos".

Existen dos vacunas disponibles que podrían aplicarse, señala el experto: una es la de la viruela humana tradicional, que se dejó de administrar en la década de los ochenta coincidiendo con la erradicación oficial de la enfermedad por parte de la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud, pero que solo está autorizada por la agencia reguladora estadounidense, la FDA.

Se trata de Accam2000, una vacuna de segunda generación de uso muy limitado (personal de laboratorios de alto riesgo y unidades militares), tal y como recoge la web del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

Y la otra es Imnavex, autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en 2013 y por la FDA en 2019 y que en EEUU se comercializa con el nombre de Jynneos, una fórmula desarrollada por Bavarian Nordic que podría proteger de la viruela del mono en humanos en alrededor del 85%, según la experiencia con las vacunas usadas antes de la erradicación de la viruela humana.

Protección del 85%

"Lo mejor sería administrarla a contactos sin aparición de síntomas, sería lo más rápido porque una vez que aparecen las lesiones en la piel es mucho menos eficaz", señala el científico, que añade que la vacuna desarrollada por su equipo contra el Sars-CoV-2 utiliza la misma plataforma que esta, "con lo cual también tendría aplicabilidad en los casos".

Esteban descarta una vacunación generalizada a todos aquellos que no lo fueron porque "de momento la acción rápida es identificar a la persona y sus contactos estrechos para ir cerrando el círculo en el cual se hayan movido".

Mientras, aquellos que sí lo están, cuentan con una inmunidad duradera, por lo que estarían protegidos contra este virus hasta en un 85%, si bien precisa que, aunque los "niveles son suficientes para el control de este virus, habría que hacer un seguimiento".

El pasado martes, y tras la aparición de casos compatibles en Reino Unido y después en Portugal, España activó la alerta sanitaria por un posible brote de "monkeypox", una enfermedad muy poco frecuente causada por un virus endémico de África central y occidental, a raíz de la detección de ocho casos sospechosos en Madrid.

Hoy jueves esta comunidad vigila un total de 24 casos compatibles y ha confirmado preliminarmente 7, que estudia aún el Centro Nacional de Microbiología para saber de qué variante se trata, si la de África central u occidental, que es más atenuada.

Mortalidad de hasta un 15%

Además, la Consejería canaria de Sanidad ha detectado otro un posible caso de infección por viruela del mono que está siendo atendido en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que se estudia en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología que será el que lo confirme o lo descarte finalmente.

Para atajar estos posibles brotes de fuera de África, además de las vacunas y estos métodos rápidos de identificación, Esteban apunta a dos antivirales contra la viruela humana: uno es el tecovirimat, que tiene un modo de acción sobre la extensión de la partícula viral en el organismo que lo limita y lo impide; y el cidofovir, que previene la multiplicación del virus, tanto del humano como del símico.

Con todo, el virólogo subraya que la transmisión de persona a persona no es tan rápida como el de la viruela humana, que diezmaba al 30 % de las personas que se contagiaban. La mortalidad del "monkeypox" es mucho menor, de entre el 1% y el 15%, pero aun así "es algo serio".

"Es importante alertar a la sociedad de que hay un virus que está empezando aunque aún no está circulando", dice el científico, y por ello "hay que tener mucho cuidado y evitarlo"; no obstante, aunque vaticina más casos, una alarma como la del Sars-CoV-2 "no procede". "Si fuera el de la viruela sería otra consideración. Sería catastrófico", concluye.