El PPCV demana la destitució del director de l'IVAJ per una campanya que aborda el 'chemsex'

La formació qualifica aquesta campanya de "vomitiva" perquè considera que "incita al consum de drogues en el sexe entre els joves" i els "estigmatitza". En eixe sentit, el portaveu de Joventut del Grup Popular en Les Corts, Juan Carlos Caballero, ha anunciat que demanaran la compareixença de la consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, en Les Corts perquè done explicacions.

També presentarà iniciatives per a demanar documentació i conéixer, entre altres qüestions, quants diners públics s'ha destinat a aquesta acció que, al seu juí, "fomenta la drogoaddicció entre els joves", segons ha explicat el PPCV en un comunicat.

Fonts de la Conselleria d'Igualtat han apuntat a Europa Press que l'abordatge de la pràctica del 'chemsex' s'emmarca en una campanya "molt àmplia" d'educació afectiva i sexual, sota el nom '#Acíhihatema', i en la qual tots els dijous es fan directes des del canal de Twitch de l'IVAJ.

A través d'aquest canal, setmanalment i fins a juny, cada dijous dialoguen professionals, experts i jóvens sobre relacions igualitàries, la sexualitat i les noves tecnologies, relacions tòxiques o diversitat sexual per a "oferir una visió positiva, oberta, allunyada dels aspectes negatius i de por que moltes vegades va associada a l'educació sexual" i sota la idea que la "informació, sensibilització i prevenció són la base sobre la qual fomentar el pensament crític en les persones joves".

Les pròximes xarrades se centraran en la menstruació i el sexe i els orgasmes. "La campanya va en línia del que s'està dient en altres àmbits, com el Ministeri de Sanitat o la Comunitat de Madrid", assenyalen des de la Conselleria.

En un post amb motiu del directe sobre aquesta pràctica, que va tindre lloc el 13 d'abril, s'assenyala el 'chemsex' "sempre té certs riscos associats". "Com sabem, les prohibicions no eviten que hi haja gent que el pratique. Per açò, us expliquem algunes de les recomanacions per a reduir riscos en aquesta pràctica", indica el post.

Aquestes recomanacions inclouen la necessitat d'informar-se a través de fonts fiables per a conéixer els efectes, riscos i compatibilitat amb altres tractaments; "conéixer a la persona que proporciona les drogues pot donar-te certa seguretat que siguen el més pures possibles"; "establir límits abans de consumir com a paraules de seguretat perquè la pràctica siga segura per a tu i la resta"; i un "entorn segur amb gent que conéixer et pot garantir que cuiden de tu en qualsevol situació".

"AFONAR LA REPUTACIÓ" DELS JOVES

Davant aquesta campanya, Caballero ha demanat a la Conselleria que "ja està bé de clixés i d'afonar la reputació dels joves, fomentant l'ús de drogues en una pràctica perillosa". "Lamentem aquesta campanya vomitiva d'estigmatització que pateix la joventut per part de la Generalitat que els assenyala com a irresponsables, imprudents, drogoaddictes i libertinos que practiquen sexe sense control i sense seguretat. Aquest és el concepte que té Oltra dels joves valencians, quan els que estan 'col·locats en realitat són els que ella tria com a assessors en els 'xiringuitos' que ha muntat", ha criticat.

El diputat 'popular', també president de Noves Generacions a la Comunitat Valenciana, ha assenyalat que aquesta imatge negativa "res té a veure amb la joventut real de la Comunitat que s'esforça tots els dies per a trobar una ocupació o un habitatge". "Lamentem que el Consell en lloc de promoure l'ocupació juvenil, la vivenda, l'emancipació, l'educació i la salut dels jóvens estiga centrada a destrossar la seua imatge pública i promoure el consum de drogues", ha afegit.

Al seu juí, aquesta "invitació a la droga per a la pràctica de sexe no és didàctica ni pedagògica, és simplement promoció del consum en lloc de combatre-ho i protegir la salut dels joves. El que haurien de fer és divulgar les pràctiques segures i alertar dels riscos i conseqüències de la pràctica del Chemsex".

Les crítiques també han arribat des del grup parlamentari de Vox. La diputada Ángeles Criado ha retret que "les lleis d'igualtat del govern valencià promouen els anomenats tallers afectiu-sexuals que perverteixen la beneïda innocència dels xiquets". "També ataquen la llibertat d'educació dels pares, de les famílies, d'educar com vullguen i consideren millor per als seus fills", ha asseverat.