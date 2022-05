Anni B Sweet actua aquest divendres 'A la llum de la lluna' en Sant Miquel dels Reis

Aquest festival va arrancar el passat 6 de maig i ja ha comptat amb la presència dels artistes DePedro i El Diluvi. En les pròximes setmanes arriba el torn de Juan Perro (27 de maig) i Nacho Vegas (3 de juny). Totes les localitats per als espectacles estan esgotades.

Anni B Sweet va debutar en 2009, quan tenia 18 anys, amb el disc 'Start, restart, undo' (Subterfuge). Les setze composicions van donar com resultat un treball de folk melancòlic i delicat que la va situar entre les artistes a seguir. Els seus llançaments posteriors, 'Oh! Monsters' (Subterfuge, 2012) i 'Chasing illusions' (Subterfuge, 2015) van mostrar la versatilitat d'una compositora que era capaç d'oferir temes amb reminiscències del rock i el soul dels 70 i la new wave dels 80.

El seu quart àlbum, 'Universo por estrenar' (Subterfuge, 2019), va suposar l'inici d'una nova etapa en la seua carrera en escriure totes les composicions en castellà. El seu so manté l'essència pop de l'artista, però introduïx tocs de psicodelia i les notes dels sintetitzadors.

El pròxim 27 de maig veurà la llum el nou treball de l'andalusa: 'Burbuja cómoda y elefante inesperada', un disc realitzat amb la companyia de la formació Los Estanques com a punta de llança del moviment psicodèlic a Espanya.

'A la llum de la lluna' va nàixer en 2020 per a oferir una proposta musical de qualitat per a tots els públics. El cicle està consolidat com una de les cites musicals fonamentals del panorama cultural valencià, ja que uneix l'experiència de viure un concert íntim en un espai tan singular amb la qualitat i el prestigi dels artistes que participen, ressalta la directora general de Cultura, Carmen Amoraga..