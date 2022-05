La Generalitat convoca l'OEP extraordinària de 3.833 places, 3.094 d'estabilització i 739 de promoció interna

Així ho ha traslladat la Conselleria als sindicats en la Taula Sectorial de Funció Pública celebrada aquest dijous, on s'ha informat del decret per a reduir la temporalitat, que ha de publicar-se abans de l'1 de juny, tal com marca la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Segons fonts consultades, CCOO PV ha manifestat el seu suport al decret en la taula, en la qual tenen representació a més CSIF, Intersindical i UGT Serveis Públics PV, que ha expressat el seu rebuig i ha anunciat que estudia mobilitzacions i un possible recurs als tribunals.

Amb açò, la Generalitat activa el procés d'estabilització d'ocupació temporal amb l'objectiu final de situar la taxa de temporalitat estructural per davall del 8 per cent. Amb l'OEP extraordinària de 2022 (3.094 places) i els processos d'estabilització que ja estan en marxa (5.490 places), s'aconseguirà estabilitzar 8.584 places i es complirà l'objectiu marcat per la llei estatal de reducció de la temporalitat en aquest percentatge.

En l'actualitat, la Funció Pública valenciana compta amb 9.667 interins, dels quals 8.310 estan en llocs estructurals. L'Administració general valenciana té, ara mateix, una plantilla composta per 19.072 persones entre funcionaris de carrera, interins i personal laboral.

"GRAN REPTE"

Fonts d'aquest departament han assenyalat a Europa Press que aquesta convocatòria suposa un "gran repte d'organització" per part de l'Administració valenciana, al mateix temps que aposta per la "estabilització" de l'ocupació pública, que assegura que farà "des del diàleg amb els agents socials".

Des de la Federació de Servicis a la Ciutadania de CCOO PV s'ha mostrat en un comunicat el seu suport a l'OEP i que en la Generalitat s'oferisquen, des de 2017 i fins a aquesta última oferta, un total de 9.323 places per a reduir la temporalitat.

Segons ha assenyalat el sindicat, "els diferents acords per a l'estabilització i la reducció de la temporalitat en el sector públic per davall del 8%, aconseguits des de 2017 en l'àmbit estatal, s'han anat traslladant i aplicant en l'Administració de la Generalitat Valenciana a través de les corresponents des d'eixe any".

Així mateix, ha mostrat el seu suport a l'última OEP de 3.833 places "perquè inclou pràcticament la totalitat de places susceptibles de convocar-se amb els criteris previstos en la Llei 20/202 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic, garantint, així mateix, el dret a la promoció interna".

Segons el sindicat, amb les OEP dels anys 2017, 2018 i 2019, el desenvolupament dels quals i execució està culminant-se, es van oferir 4.902 places, 2.152 d'elles per al torn de promoció interna i 2.750 al torn d'accés lliure; amb l'OEP de 2022 s'han convocat 588 mentre que les de 2020 i 2021 van oferir un total de 2.041 places, però atés que en elles "no s'havia procedit encara a publicar les convocatòries concretes per cada categoria o cos, i sobre la base del previst en l'esmentada Llei 20/2021", s'anul·len.

Eixe nombre s'agegix a la resta de places que compleixen els criteris previstos en eixa norma per a, "per última vegada i de manera extraordinària, aprovar una nova OEP en la qual en les places ocupades de manera interina des d'abans de l'1 de gener de 2016 es podrà aplicar com a sistema selectiu el concurs de mèrits". I en la qual estiguen ocupades de forma interina, com a mínim des de tres anys anteriors a 31/12/2020, pel sistema de concurs-oposició.

MOBILITZACIONS I RECURS

No obstant açò, UGT Seveis Públics, sindicat majoritari en la taula, no dona el seu aval al decret del Consell i ha anunciat que estudia mobilitzacions i un possible recurs en els tribunals ja que considera que el nombre de places previstes per a l'OEP Públic extraordinària "és molt insuficient i no inclou el barem dels processos.

El sindicat ha lamentat en un comunicat la "falta d'acord" i ho considera una "oportunitat perduda per a acabar amb la temporalitat". UGT SP PV sosté que aquest nombre de places "no cobreix ni la meitat de les que eren susceptibles d'eixir a oferta", per la qual cosa ha mostrat la seua "decepció davant un decret que no solucionarà el greu problema de temporalitat que té la Generalitat i que deixa en una complicada situació a milers d'interines i interins".

A més, el sindicat critica que la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques "ha deixat el marge del decret la negociació sobre el barem, peça angular d'aquest procés" i no ha facilitat tota la informació requerida. Al seu juí, la falta d'acord i el desmarcatge dels sindicats amb major representació "deixa en molt mal lloc a l'Executiu valencià i en particular, a la Conselleria de Justícia" i subratlla que, per contra, sí ha recolzat altres acords, com l'aconseguit en el sector públic instrumental i en l'àmbit de la Sanitat.