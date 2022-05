La boda de la polémica sigue presente en Sálvame. ¿Qué boda? La del hijo de Carmen Borrego. Aunque ya han pasado días, sigue trayendo cola. Sobre todo debido a su lista de invitados. Carmen invitó a su amiga del alma Belén Rodríguez, pero esta declinó la invitación. Y sus motivos han estado ocultos hasta ahora.

Belén Rodríguez ha ido al plató de Sálvame y ha querido dejar claro por qué no fue a la boda del hijo de su amiga, aunque ya dijo en varias ocasiones que alguno de los motivos era su operación de pecho, o sus problemas con la pierna. "Yo no he mentido con los motivos de la pierna y el pecho. Esos son dos motivos. Tengo 5".

"El resto de motivos forman parte del ámbito privado. Pero Carmen los sabe perfectamente. Si Carmen tiene algún problema, el que sea, yo voy a estar ahí, como he estado siempre. Pero en esta boda, pues era algo familiar y no podía ir. Ya está".

Pero también ha querido dejar claro que, otro de sus motivos, tenía que ver con la lista de invitados. "Yo no conocía a nadie de la boda. Conocía a Carmen, a Terelu y a sus hijos. Si hubiera invitado a otras personas, habría tenido más posibilidades de ir".