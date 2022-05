El festival Urban Tactics llega a Las Cigarreras con música, baile, grafiti y moda

Se trata de una muestra de culturas urbanas articulada a través de talleres, conciertos y conferencias, poniendo especial énfasis en el territorio alicantino y sus artistas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"El arte urbano es una de las formas de expresión más potentes y de gran alcance, y Alicante cuenta con una importante cantera de artistas. Esta iniciativa es una invitación para quienes lo conocen, pero también para todas las personas que todavía no conocen estas expresiones artísticas que nacen en las calles y ya ocupan un lugar destacado en nuestra programación cultural", señala el director del Consorci, José Luis Pérez Pont.

El festival Urban Tactics realiza una revisión histórica del hiphop en Alicante, analizando al mismo tiempo su presente para poder desarrollar su potencial en el futuro. Así, el viernes 20 tendrá lugar la charla 'Batallas, break dance, reuniones y bombo caja.

El big bang de la cultura hiphop de Alicante a toda España', sobre los días de la vieja escuela del rap en Alicante y su relevancia en la escena del hiphop nacional. La ponencia tendrá lugar en la Caja Negra de Las Cigarreras de 19.00 a 20.30 horas.

Cantera de los mejores 'freestylers' del país, Alicante protagonizó también la expansión de la cultura hiphop por toda España. Por ello, la música es uno de los puntos fuertes de Urban Tactics, y el 'beatbox' estará muy presente durante las tres primeras jornadas del festival, con diferentes talleres que se celebrarán de 18.00 a 20.00 horas en la Caja 1 de Las Cigarreras.

El sábado por la tarde será el gran momento de la música en el festival, con una programación vespertina en horario de 17.30 a 23.00 horas, que comenzará con una sesión de 'R de Rumba', uno de los mejores DJ de hiphop español, conocido por ser el DJ de Violadores del Verso, pero también por su insaciable conocimiento de 'diggin' y su depurada técnica.

A continuación actuarán 'Ymmi the Kid', representante de ese nuevo pop mutante y puramente urbano traído desde la zona norte de la provincia y colaborador habitual de 'Paranoid 1966'. Posteriormente, tomará el escenario 'Kiamya', una artista alicantina afincada en València y una de las 'players' más reconocidas de València con mezclas de soul, 'reggae' o flamenco.

Continuará con 'Erick Herve? MC', productor valenciano que se está convirtiendo en una figura más allá del 'underground' y cuyo álbum 'M.O.M.', junto a 'Yeke Boy', fue considerado unos de los mejores trabajos nacionales de rap.

'Cocinando Skills' es el grupo de rap alicantino formado por Shei, Compare Flow y Nite Huertas, un grupo de raperos y 'freestylers' de las calles alicantinas que forjaron su estilo con el entrenamiento de la métrica y los juegos de palabras.

El cartel se completa con Picolo, un gran representante de la historia del hiphop 'underground' español, que actualmente está involucrado en diversos proyectos sociales en la zona norte de Alicante.

GRAFITEROS

Urban Tactics también ofrece la oportunidad de conocer de cerca y en directo todos los secretos del arte urbano. A las once de la mañana del sábado, en la zona Secadero y trasera de Las Cigarreras, el público podrá admirar el trabajo de Ruddi Graffiti y Alicante Colors Graffiti, y a las 16.00 horas tendrá lugar la presentación del libro 'Graffiti Around The Globe 2', que recopila algunas de las mejores muestras de arte urbano de todos los tiempos y de todo el mundo.