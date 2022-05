La impactant violència de Wozzeck farà de les Arts "una obligació cultural" amb la seua estrena

Així ho ha destacat el director artístic de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, en la presentació d'aquest repte musical i escènic -exigeix una orquestra en el vall de més de 90 músics a més de músics en escena- imprescindible per a un teatre d'òpera amb vocació dinamitzadora i modern que també busca projecció internacional". "Seria un mal director artístic si no la programara", confessa.

Per açò, anima al públic a véncer les reticències inicials cap a aquest muntatge, que atribueix a la constant "por al desconegut cada vegada més forta en la societat actual", perquè "el seu impacte visual és tan gran" que fa de Wozzeck una òpera "fonamental" en els teatres europeus fins al punt de figurar entre les 70 més interpretades del segle XXI i marcar el teatre musical del passat i present segle.

Així, subratlla, aquesta obra -que qüestiona que se la definisca com a moderna ja que té cent anys- és capaç d'atraure "al món líric, simfònic i teatral" i constitueix "un autèntic 'tour de force'" per a l'Orquestra de la Comunitat per "l'extrema complexitat" de la seua partitura, però que alhora li serveix per a posar en valor la seua vàlua. Fins i tot els tècnics del teatre, compta, de manera inusual se li acostaven per a agrair-li aquest repte professional.

"Igual que si es fera una retrospectiva de Kandinsky fins als amants de Murillo acudirien, Wozzeck també transcendeix i és una obligació cultural", subratlla i recalca: "Des que t'asseus a la butaca fins a l'últim acord t'enganxa per la història, la música i la força visual, tot està pensat per a fer més fàcil eixe viatge".

En eixe sentit, el director d'escena, Andreas Kriegenburg, incideix en la rellevància d'aquesta obra: "La seua posada en escena és un pas important de la meua vida, no només perquè és una obra musical importantíssima sinó també l'òpera com a institució assumeix el seu paper de tindre una responsabilitat social".

Els espectadors, constata, acudeixen a l'òpera com "un lloc de gaudi, de plaer i sorpresa". En canvi, Wozzeck és una història que a causa de "la seua violència no es presta en plaer". Així, el tema central d'aquesta obra basada en l'obra de teatre de Georg Büchner és "la dimensió violenta de la pobresa que ens mostra fins que punt una persona ha de viure l'exclusió i humiliacions i com eixa pobresa li tanca com en una presó i li lleva la dignitat convertint-lo en un monstre".

VIOLÈNCIA I SENSUALITAT

En eixe cas, aquest art amb majúscules "ens espanta, ens dona sobresalts, fins i tot ens dona malsons". No obstant açò, ha buscat en el muntatge un camí en el qual es manté la violència de la història però amb "una opulència sensual" que facilita a l'espectador acompanyar al jove soldat Wozzeck i la seua tormentosa relació amb Marie.

Per a açò, van prendre dos decisions importants: no traslladar a Wozzeck als nostres temps sinó deixar-lo dins de la seua època, però no mostrar el món històric tal com li envoltava, sinó com ell ho percep: "Veiem el món que viu aquest personatge que està totalment atemorit i com ho percep com a monstres distorsionats, quasi una caricatura, percep la violència com alguna cosa irreal". El doctor i el capità sorgeixen magnificats en els seus malsons. Els únics que veu com a persones normals són a Marie i al seu fill, per açò resulta més cruel ja que a les úniques persones a les que vol són al final a les que destrueix.

No obstant açò, recalca que "malgrat tota l'espectacularitat i sensualitat" del muntatge -una casa volant de més de 6 tones, una làmina d'aigua i un maquillatge impactant- en realitat "es base en la disposició dels cantants de submergir-se totalment en aquest món d'opressió emocional dels personatges". "És emocionant escoltar a un cantant dir que té por de submergir-se en eixe món i reviure allò que ha viscut", ressalta.

Per la seua banda, el director musical, James Gaffigan, que s'estrena a València en la partitura de Berg, que a més és la seua primera òpera en Les Arts, reconeix que aquesta proposta és "una de les interessants i cridaneres" que ha fet mai. A més, destaca que en aquesta òpera l'Orquestra té un paper "molt específic i especial" ja que, si en Wagner o Strauss el seu paper és avançar-se al cantant per a mostrar-li el to i presentar el tema de fons, en canvi ací intervé expressant els sentiments dels personatges i, per tant, "va tocant al mateix temps que viuen eixes expressions".

MÚSICA PROPERA I HUMANA

"El procés en la composició és molt complex, però el resultat és realment molt eficaç perquè encara que Berg compon de manera nova usa formes musicals que coneixíem i la música resulta molt més humana i propera", elogia. D'aquesta manera, aquesta òpera és "teatre, hi ha text hi ha una història, i és l'Orquestra la que posa l'emocions i la parts dels sentiments".

Gaffigan admet que l'acostament a la partitura resulta "intimidant" -els músics en començar estaven quasi en xoc, compte-, quan "es treballes descobreixes que és una música molt humana i natural". Per açò, insisteix que el públic de superar les seues reticències i comprovarà amb sorpresa "com de fàcil resulta escoltar música i seguir la història perquè és una obra molt humana en la qual tots podem trobar punts en comú, una obra mestra, tremenda".

Andreas Kriegenburg firma la posada en escena de 'Wozzeck', amb escenografia d'Harald B. Thor, vestuari d'Andrea Schraad, il·luminació de Stefan Bolliger i coreografia de Zenta Haerter. 'Wozzeck' és una coproducció de la Bayerische Staatsoper i el New National Theatre de Tòquio.

El baríton Peter Mattei interpreta a Wozzeck en la seua primera incursió en Les Arts, mentre que la soprano holandesa Eva-Maria Westbroek encarna a Marie. El britànic Christopher Ventris canta el rol de Tambor Major, el baix-baríton alemany Franz Hawlata (Doctor) i el tenor alemany Andreas Konrad (Capità) conformen l'elenc principal. Tansel Akzeybek (Andrés), Patrick Guetti (Primer aprenent), Yuriy Hadzetskyy (Segon aprenent), Joel Williams (Un boig), Alexandra Ionis (Mararet) i Jorge Franco (Un soldat) completen el repartiment.